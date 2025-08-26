San Antonio de Areco: investigan un posible femicidio seguido de suicidio

Un caso policial impactante se registra en San Antonio de Areco, donde una pareja fue hallada sin vida en un auto. El hecho se conoció el lunes, aunque ocurrió el domingo por la tarde.

Los cuerpos, identificados como Esteban Suárez, de 45 años, y Florencia Reva, de 31, fueron encontrados en un Chevrolet Onix abandonado cerca de la Ruta Nacional 8.

Las investigaciones indican que se trató de un femicidio seguido de suicidio.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Testigos describieron a la pareja como tóxica, con múltiples idas y vueltas en su relación. La madre de Florencia reveló que su hija había denunciado a Suárez por violencia de género, con una solicitud de prohibición de acercamiento vigente desde abril de este año.

Los peritajes determinaron que Florencia presentaba cinco impactos de bala, uno de ellos en el cuello, mientras que Esteban tenía un disparo en su sien. Las autoridades sospechan que el femicidio no ocurrió en el lugar del hallazgo y que el cuerpo de Florencia fue trasladado en el auto.