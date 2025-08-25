En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Argentina

En vivo

Ahora país

Rodolfo Barili

Rosario

En vivo

Una que sabemos todos

Música

En vivo

Los Populares

Colorete Gianola

En vivo

Escenario Principal

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Muertes en San Antonio de Areco: “fue un hecho tremendo y lamentable”, dijo el intendente

La principal hipótesis es un femicidio seguido de suicidio. De igual modo, no descartan ninguna conjetura.

25/08/2025 | 10:06Redacción Cadena 3

FOTO: Muertes en San Antonio de Areco: “fue un hecho tremendo y lamentable”, dijo el intendente

Francisco Ratto, intendente de la localidad de San Antonio de Areco, habló en conferencia de prensa tras el hallazgo de una mujer y un hombre asesinados y exclamó que se trató de “un hecho tremendo y lamentable”.

El caso se conoció este domingo cuando cerca de Ruta 8 y detrás del barrio privado Haras “Vacaciones” encontraron dentro de un auto Chevrolet Onix los cuerpos de un hombre y una mujer.

La principal hipótesis que manejan los investigadores es que se trató de un femicidio seguido de suicidio. De igual modo, no descartan ninguna conjetura.

Frente a este escenario, Ratto y funcionario del Ministerio de Salud dieron una conferencia de prensa donde revelaron detalles de la investigación.

“Se los logró identificar y no son de nuestra ciudad”, contó el intendente, quien a su vez expuso que “fue un hecho tremendo y lamentable” y que “No estamos acostumbrados a que ocurra esto”.

Luego, tomó la palabra Ramón Ojeda, secretario de seguridad de la ciudad, quien indicó que se trataría de un femicidio, el cual se habría concretado en otra localidad. Respecto al sujeto, sospechan que después de matar a su pareja se suicidó.

“Creemos que quiso prender fuego el vehículo, se arrepintió y se mató”, destacó Ojeda, respecto a que el tanque de nafta estaba abierto y tenía un trapo, por lo que se estima que en realidad quería incendiar el rodado.

El secretario confirmó que en las próximas horas se va a realizar la autopsia: “Ambos fueron identificados, pero todavía no se sabe con exactitud la relación”.

Para cerrar, informaron que la mujer tiene una herida de bala en el cuello, mientras que el hombre en la sien.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en San Antonio de Areco? Se hallaron dos cuerpos en un auto, lo que derivó en una investigación.

¿Quiénes hablaron sobre el hecho? Francisco Ratto y Ramón Ojeda brindaron detalles en conferencia de prensa.

¿Cuál es la principal hipótesis? Se investiga un posible femicidio seguido de suicidio.

¿Qué se determinó sobre los cuerpos? Ambos fueron identificados, sin confirmar su relación.

¿Qué características presentaron las víctimas? La mujer tenía una herida de bala en el cuello y el hombre en la sien.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho