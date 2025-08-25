FOTO: Muertes en San Antonio de Areco: “fue un hecho tremendo y lamentable”, dijo el intendente

Francisco Ratto, intendente de la localidad de San Antonio de Areco, habló en conferencia de prensa tras el hallazgo de una mujer y un hombre asesinados y exclamó que se trató de “un hecho tremendo y lamentable”.

El caso se conoció este domingo cuando cerca de Ruta 8 y detrás del barrio privado Haras “Vacaciones” encontraron dentro de un auto Chevrolet Onix los cuerpos de un hombre y una mujer.

La principal hipótesis que manejan los investigadores es que se trató de un femicidio seguido de suicidio. De igual modo, no descartan ninguna conjetura.

Frente a este escenario, Ratto y funcionario del Ministerio de Salud dieron una conferencia de prensa donde revelaron detalles de la investigación.

“Se los logró identificar y no son de nuestra ciudad”, contó el intendente, quien a su vez expuso que “fue un hecho tremendo y lamentable” y que “No estamos acostumbrados a que ocurra esto”.

Luego, tomó la palabra Ramón Ojeda, secretario de seguridad de la ciudad, quien indicó que se trataría de un femicidio, el cual se habría concretado en otra localidad. Respecto al sujeto, sospechan que después de matar a su pareja se suicidó.

“Creemos que quiso prender fuego el vehículo, se arrepintió y se mató”, destacó Ojeda, respecto a que el tanque de nafta estaba abierto y tenía un trapo, por lo que se estima que en realidad quería incendiar el rodado.

El secretario confirmó que en las próximas horas se va a realizar la autopsia: “Ambos fueron identificados, pero todavía no se sabe con exactitud la relación”.

Para cerrar, informaron que la mujer tiene una herida de bala en el cuello, mientras que el hombre en la sien.