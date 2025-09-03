FOTO: Homenaje a Antonella Trivisonno en el Día de la Persona Donante de Órganos

Un acto conmemorativo se realizó en el Salón Dorado de la Legislatura porteña por el Día de la Persona Donante de Órganos, que fue el viernes 29 de agosto, y se realizó un homenaje a Antonella Trivisonno.

Silvia y Alejandro Trivisonno, los padres de la menor de 6 años que falleció en un siniestro vial el 29 de agosto de 1999 en la ciudad santafesina de Rosario y a fin de conmemorarla se sancionó la Ley N°27.575.

En 2024, la Dirección General de Asistencia a la Víctima del Ministerio de Justicia porteño impulsó que la Ciudad se incorpore a la ley que establece el Día de la Persona Donante de Órganos y que propone añadir a los calendarios escolares esta fecha con el objetivo de generar conciencia.

La Capital Federal adhirió a la ley mediante la Ley N°6.752, la cual se sancionó el 22 de agosto de 2024.

A su vez, se informó que empezarán a transitar en las calles porteñas taxis ploteados, intervenidos por el artista plástico Leandro Sívori -quien también participó del acto-, como parte de las actividades que realiza la Ciudad en el marco de esta iniciativa.

Además, donantes, familiares de personas trasplantadas, funcionarios del Gobierno de la Ciudad y profesionales médicos, entre ellos el director del Instituto de Trasplante porteño, Fernando Cichero, asistieron a la Legislatura, según supo la agencia Noticias Argentinas.

Cichero señaló: "Este es un día de reivindicación para todos los donantes del país, en especial para aquellas personas que finalizando su vida le dan vida a otros".

"En este acto también presentamos una acción comunitaria muy importante, porque los taxis de la Ciudad van a llevar la leyenda, ‘Donar salva vidas’", agregó el médico, y concluyó: "Desde el punto de vista técnico, hoy el trasplante está resuelto, lo que nos falta son donantes. Por eso, es tan importante la difusión y la educación".

En tanto, la madre de Trivisonno resaltó que "la donación de órganos mejora la calidad de vida de los pacientes y tiene que ver con la vida, no con la muerte".