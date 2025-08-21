Hermana de una victima del fentanilo: "Creemos que la lista va a ser mayor"

El empresario Ariel García Furfaro, dueño de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., fue detenido este miércoles por la noche en el marco de la causa que investiga las 96 muertes por fentanilo contaminado.

Adriana Francese, abogada y familiar de Renato, una de las víctimas del fentanilo contaminado, habló con Cadena 3 en el marco de la detención.

"Era lo que estábamos esperando. Estas pericias son determinantes y le dan peso a la imputación", señaló. Se espera que los detenidos enfrenten cargos por contaminación a la salud pública con resultado de muerte.

Francese también mencionó que existe una lista de más de 150 víctimas probables, y que la investigación sigue en curso. "Creemos que la lista va a ser mayor, ya que se siguen sumando personas que no fueron denunciadas", afirmó.

La abogada destacó que algunos sanatorios continúan sin entregar información a las familias de las víctimas, lo que ha generado malestar. "Otros hospitales han cambiado su actitud y están facilitando las historias clínicas a los familiares", comentó.

"Los hospitales no quieren estar en la boca del lobo. Más allá de que el culpable claro es el laboratorio, a los hospitales se les reclama la falta de comunicación", indicó.

"Lo que está claro es que no funcionó el ANMAT, que falló gravemente", concluyó Francese.

Entrevista de Ahora País.