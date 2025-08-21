Hermana de una victima del fentanilo: "Creemos que la lista va a ser mayor"
La abogada Adriana Francese destacó en diálogo con Cadena 3 la importancia de las pericias en la investigación.
21/08/2025 | 13:27Redacción Cadena 3
FOTO: Fentanilo contaminado.
Audio. Detenidos responsables de HLV Pharma por fabricación de fentanilo contaminado
Cadena 3
El empresario Ariel García Furfaro, dueño de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., fue detenido este miércoles por la noche en el marco de la causa que investiga las 96 muertes por fentanilo contaminado.
Adriana Francese, abogada y familiar de Renato, una de las víctimas del fentanilo contaminado, habló con Cadena 3 en el marco de la detención.
"Era lo que estábamos esperando. Estas pericias son determinantes y le dan peso a la imputación", señaló. Se espera que los detenidos enfrenten cargos por contaminación a la salud pública con resultado de muerte.
Causa de fentanilo contaminado. El Ministerio de Salud dejó de ser querellante en la causa por fentanilo contaminado
Es ante la sospecha de que organismos públicos tienen cierta responsabilidad en las omisiones o connivencias en la causa.
Francese también mencionó que existe una lista de más de 150 víctimas probables, y que la investigación sigue en curso. "Creemos que la lista va a ser mayor, ya que se siguen sumando personas que no fueron denunciadas", afirmó.
La abogada destacó que algunos sanatorios continúan sin entregar información a las familias de las víctimas, lo que ha generado malestar. "Otros hospitales han cambiado su actitud y están facilitando las historias clínicas a los familiares", comentó.
"Los hospitales no quieren estar en la boca del lobo. Más allá de que el culpable claro es el laboratorio, a los hospitales se les reclama la falta de comunicación", indicó.
"Lo que está claro es que no funcionó el ANMAT, que falló gravemente", concluyó Francese.
Entrevista de Ahora País.
