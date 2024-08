Juan Pablo Gallego, el abogado de las víctimas del padre Julio César Grassi, señaló que quiere saber "cómo asume sus actos de pedofilia", a la vez que indicó que "no está apto para ser externado".

"Se fijo una pericia psicológica que no aceptó", expresó Gallego, quien añadió: "Queremos saber cómo el asume sus actos de pedofilia. No tenemos pericias psicológicas porque Grassi decidió no concurrir".

Asimismo, expresó que "no está apto para estar externado y el informe carcelario no le da bien. La condena fue confirmada de manera categórica".

Julio César Grassi, condenado en 2009 por delitos de abuso sexual agravado, podría obtener su libertad anticipada tras haber cumplido dos tercios de su pena de 15 años.

Grassi, quien atacó sexualmente a dos menores, sigue afirmando su condición de sacerdote y su deseo de ejercer como tal.

