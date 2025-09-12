FOTO: Habilitaron el andén 2 de la estación Kosteki y Santillán para formaciones eléctricas

El andén número 2 de la estación Darío Santillán y Maximiliano Kosteki, en el partido bonaerense de Avellaneda, fue habilitado para las formaciones eléctricas después de 10 años tras la finalización de una obra vinculada a la parada ferroviaria destinada al ascenso y descenso de usuarios de los ramales La Plata y Bosques vía Quilmes de la línea Roca, según informó Trenes Argentinos.

De acuerdo al comunicado que accedió la agencia Noticias Argentinas, los trabajos consistieron en la elevación de andenes, un proyecto que se encontraba paralizado desde diciembre de 2015 y se reactivó en el marco de la Emergencia Ferroviaria impulsada por la Secretaría de Transporte.

“Desde este jueves, los trenes comenzaron a parar en el nuevo andén elevado mientras continúan los trabajos para habilitar próximamente el andén 1 de esa estación”, señala el escrito emitido por la empresa estatal.

Además de la elevación de los andenes 1 y 2, se llevó a cabo la refacción completa de los pisos, cielorrasos, baños, boleterías y cerramientos, al tiempo que se mejoraron las rampas para personas con movilidad reducida, escaleras, pasamanos, barandas, accesos y la colocación de ascensores.

Las autoridades remarcaron que se concretaron modernizaciones en las instalaciones contra los incendios y pantallas en los andenes, mientras que se aguardan modificaciones en el cableado eléctrico y de datos.

Los operarios, en tanto, realizaban pinturas, cambiaban las luminarias y mejoraban los entornos.

Los pasajeros debían ingresar y retirarse de la estación mediante andenes provisorios de madera, los cuales estaban desplazados de las instalaciones.