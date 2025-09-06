Frontera: descubren 100 kilos de hojas de coca contrabandeada

Una vez más, los procedimientos de control en la frontera de nuestra provincia dieron resultados positivos; esta vez, de la mano de efectivos del Puesto Fronterizo Cabo Vallejo.

Este jueves, los uniformados detuvieron el paso de un camión de encomiendas, perteneciente a una empresa de logística, que provenía desde la vecina provincia de Salta. Fue durante la inspección del acoplado que los servidores públicos encontraron 7 bultos repletos de hojas de coca, en estado natural, que eran transportados sin la documentación correspondiente.

Por tal hecho, tanto la Dirección General de Aduanas como el Juzgado Federal resolvieron que lo hallado continúe en calidad de decomiso por infracción a la Ley 22.415 del Código Aduanero.