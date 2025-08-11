Fiscalía confirmó que la peluquera asesinada no tenía vínculos narcos

El fiscal Patricio Saldutti confirmó este mediodía que María Florencia González, la peluquera de 37 años asesinada a balazos el sábado por la noche en Empalme Graneros, no tenía ningún vínculo con el crimen organizado ni antecedentes de amenazas o denuncias previas.



El ataque ocurrió en la ochava de Cavour y Ottone, a unos 50 metros de su vivienda, cuando caminaba con su hijo de 16 años y un amigo hacia un kiosco. El adolescente resultó herido en una pierna y permanece internado fuera de peligro.

Saldutti explicó que una de las hipótesis que se investiga es que el hecho haya estado dirigido contra un punto de venta de drogas que funcionaba en la misma cuadra, y que el ataque se haya producido en ese sector como parte de un mensaje mafioso. “En algunas ocasiones, para inaugurar un búnker, lo que hacen es justamente matar a una persona en ese lugar. Puede ser una de las hipótesis probables, pero no descartamos ninguna”, señaló.

En cuanto a la evidencia, el fiscal precisó que no hay cámaras públicas en inmediaciones del lugar, pero que se secuestraron tres registros privados que están siendo analizados por la división de informática. También destacó que el calibre y la marca de las municiones coinciden con las utilizadas en un ataque contra el búnker registrado el viernes anterior.

Por su parte, el fiscal Franco Carbone indicó que ese punto de venta había sido denunciado este año a través de llamados anónimos al 911 y otros canales oficiales. Personal policial realizó tareas de constatación en marzo y abril, y hasta el 7 de mayo no se habían registrado movimientos compatibles con su funcionamiento. Aun así, Carbone subrayó que la línea de investigación se mantiene abierta para determinar si el ataque del sábado estuvo vinculado a esa estructura narco.

La investigación busca ahora reconstruir con precisión la secuencia del ataque y confirmar si María Florencia y su hijo fueron víctimas de un ataque al voleo o si existió un blanco premeditado distinto. “Lo que sí podemos confirmar es que la víctima no tenía ninguna vinculación criminal”, reiteró Saldutti, en medio del dolor y la conmoción que atraviesa a la comunidad de Empalme Graneros.