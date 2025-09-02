Firman un convenio para conservar el Delta del Paraná
La misma cuenta con 160 hectáreas de ambientes palustres y comunidades vegetales acuáticas, la reserva alberga una notable diversidad de flora y fauna nativa.
02/09/2025 | 15:13Redacción Cadena 3
FOTO: Firman un convenio para conservar el Delta del Paraná
Un nuevo acuerdo busca fortalecer la protección de los ecosistemas del Delta del Paraná mediante la elaboración de un plan de manejo y una línea de base de biodiversidad. El trabajo estuvo a cargo de especialistas ambientales en articulación con distintas instituciones comprometidas con la conservación de la zona.
La iniciativa surgió de un convenio entre Aves Argentinas y la Reserva Natural Privada Achalay, ubicada en la primera sección de islas del Bajo Delta, la cual cuenta con 160 hectáreas de ambientes palustres y comunidades vegetales acuáticas, la reserva albergó una notable diversidad de flora y fauna nativa, y desde 2017 integró la Red Argentina de Reservas Naturales Privadas.
“El Delta del Paraná es uno de los humedales más importantes del país y su conservación requirió del compromiso articulado entre el sector público, las organizaciones y la sociedad civil”, afirmó Hernán Casañas, director ejecutivo de Aves Argentinas.
El convenio se sumó a los esfuerzos por complementar el sistema de áreas protegidas públicas con reservas privadas, impulsando el ecoturismo, la educación ambiental y el desarrollo sustentable en uno de los territorios más valiosos y amenazados de la Argentina.
Lectura rápida
¿Qué busca el nuevo acuerdo? Fortalecer la protección de los ecosistemas del Delta del Paraná mediante un plan de manejo y una línea de base de biodiversidad.
¿Quiénes firmaron el convenio? El convenio fue firmado entre Aves Argentinas y la Reserva Natural Privada Achalay.
¿Dónde se encuentra la reserva? La reserva está ubicada en la primera sección de islas del Bajo Delta del Paraná.
¿Cuántas hectáreas alberga la reserva? La reserva cuenta con 160 hectáreas de ambientes palustres y comunidades vegetales acuáticas.
¿Por qué es importante el Delta del Paraná? Es uno de los humedales más importantes de Argentina, y su conservación requiere colaboración entre el sector público y la sociedad civil.
[Fuente: Noticias Argentinas]