Fin del misterio: ¿cuánto dinero podés sacar de un cajero automático?

Bancos: los límites para retirar efectivo

Los cajeros automáticos siguen siendo una herramienta fundamental para quienes necesitan efectivo, ya sea para pequeñas compras o para gastos mayores.

Aunque las billeteras virtuales han ganado un terreno enorme, las terminales bancarias continúan operando las 24 horas, incluyendo feriados.

Sin embargo, no podés retirar todo el dinero que quieras; los bancos establecen límites diarios que varían según la entidad y el perfil de cada cliente.

A continuación, te mostramos los topes de extracción diarios de los principales bancos, con la posibilidad de ampliarlos en algunos casos a través de sus aplicaciones de homebanking:

Banco Nación: hasta $150.000 por día, ampliable a $500.000.

Banco Provincia: un máximo de $400.000.

Banco Ciudad: $800.000, con opción de extenderlo hasta $1.200.000.

Banco Galicia: extracciones de hasta $400.000, con un total de $2.4 millones en cajeros propios.

ICBC: tope diario de $550.000.

Banco BBVA: límite de $2.1 millones, dependiendo del perfil de cliente.

Banco Macro: su límite se mantiene en $400.000.

Banco Santander: retiros de hasta $1 millón por día, según cada perfil de cliente.

Billeteras virtuales: los nuevos topes que controla ARCA

Las billeteras virtuales se han consolidado como una herramienta masiva, utilizada por más del 96% de los adultos en el país, según un informe del Monitor Nacional Fintech.

En el marco del "Plan de Reparación Histórica de los Ahorros", el organismo ARCA implementó nuevas medidas que establecen a partir de qué montos las billeteras deberán informar las transferencias, extracciones, inversiones y saldos.

Los topes para personas físicas, que anteriormente eran mucho más bajos, han sido significativamente elevados:

Monto total sujeto a información: de $1.000.000 a $50.000.000.

Extracción de dinero: el límite, que antes era de cualquier monto, ahora es de hasta $10.000.000.

Saldos bancarios: de $700.000 o $1.000.000 a $50.000.000.

Plazos fijos: de $1.000.000 a $100.000.000.

Transferencias y billeteras virtuales: de $2.000.000 a $50.000.000.

Tenencias en sociedades de bolsa (Alycs): de cualquier monto a $100.000.000.

Compras como consumidor final: de $250.000 en efectivo o $400.000 con otros medios a $10.000.000.

Si se superan estos límites, ARCA puede solicitar una justificación de los fondos. Para ello, los documentos válidos incluyen recibos de sueldo, declaraciones juradas de impuestos, facturación, contratos de compraventa y certificados de ingresos firmados por contadores.