FOTO: Fentanilo contaminado: reclaman la ausencia de un diputado que demora la Comisión Investigadora

Los familiares de las víctimas del fentanilo adulterado reclamaron a través de un comunicado que la ausencia del Diputado Nacional Nicolás Mayoraz en la última reunión provocó la demora de la creación de la Comisión Investigadora, la cual busca esclarecer responsabilidades y garantizar justicia.

En la carta pública, los familiares expresaron que, en la reunión del 4 de septiembre en la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento, no pudo emitirse dictamen para la creación de dicha comisión debido a la ausencia del Diputado Mayoraz, lo que generó que no se convoque al plenario conjunto.

“Esta falta de convocatoria prolonga la conformación de la comisión investigadora, retrasando al menos 20 días el inicio de un trabajo clave para esclarecer responsabilidades y garantizar justicia”, manifestaron en el escrito al que accedió la agencia Noticias Argentinas.

Ante este escenario, reiteraron el pedido de celeridad y compromiso institucional, ya que “cada día sin avances significa mayor incertidumbre y dolor para las familias afectadas”.

La carta fue adjuntada a Mayoraz, perteneciente a La Libertad Avanza, donde desarrollaron los puntos esenciales de esta comisión y la necesidad del compromiso por parte del diputado.

“Confiamos en su compromiso con la justicia y la protección de la sociedad frente a la tragedia del fentanilo adulterado”, detallaron.