Felicitas “Toretto” Alvite: ya hay fecha de la audiencia preliminar al juicio

La joven, que se encuentra con prisión domiciliaria, tendrá que asistir a la audiencia previa al inicio del debate oral.

02/09/2025 | 10:48Redacción Cadena 3

FOTO: Felicitas “Toretto” Alvite: ya hay fecha de la audiencia preliminar al juicio

Felicitas Alvite, más conocida como "la Toretto", deberá asistir a la audiencia preliminar al juicio al cual llega acusada de la muerte del motociclista Walter Armand, hecho ocurrido en abril del año pasado. Actualmente la joven se encuentra con prisión domiciliaria.

Flavio Gliemmo, abogado de la acusada, le confirmó a la agencia Noticias Argentinas que el próximo 10 de octubre Alvite deberá presentarse en los Tribunales de la provincia de Buenos Aires, junto con todas las partes, a la jornada previa al juicio oral.

Según la resolución por parte de la Justicia bonaerense, se buscará “analizar y depurar la prueba ofrecida y, eventualmente, evaluar alternativas al debate oral”.

En aquella oportunidad también deberá decir presente Valentina Velázquez, amiga de la Toretto y quien está acusada en dicha causa por correr picadas en plena ciudad de La Plata. Actualmente está en libertad.

Respecto a Alvite, desde mayo de este año se encuentra con prisión domiciliaria en su casa de City Bell, acusada del delito de homicidio simple con dolo eventual.

En junio, la familia de Armand se enteró que la joven había reactivado sus redes sociales donde publicó fotos y videos desde su casa y con un look totalmente distinto. Aun así, tras el rechazo generalizado, la acusada volvió a cerrar sus cuentas.

Lectura rápida

¿Quién es Felicitas Alvite? Es una joven acusada de la muerte del motociclista Walter Armand.

¿Qué fecha tiene la audiencia preliminar? Está programada para el 10 de octubre en los Tribunales de Buenos Aires.

¿Dónde se encuentra actualmente Alvite? Se encuentra con prisión domiciliaria en su casa de City Bell.

¿Qué delito se le imputa a Alvite? Se le acusa de homicidio simple con dolo eventual.

¿Qué pasó con sus redes sociales? Reactivó sus cuentas pero tras rechazo generalizado volvió a cerrarlas.

[Fuente: Noticias Argentinas]

