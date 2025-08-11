En vivo

Agustín González

Argentina

Resumen 3

Agustín González

Rosario

Una noche más

Melina Uliarte

Cuartetomanía

Pato Bon

Especiales temáticos

Sociedad

Extraditaron desde Paraguay a dos presuntos asesinos y dos supuestos narcotraficantes

Los acusados de vender droga tendrían vínculos con "Los Monos".

11/08/2025 | 22:00Redacción Cadena 3

FOTO: Extraditaron desde Paraguay a dos presuntos asesinos y dos supuestos narcotraficantes

Cuatro personas de nacionalidad paraguaya, dos de ellas acusadas por homicidios y otras dos por presunto narcotráfico, fueron extraditadas desde la ciudad de Asunción.

Fuentes oficiales informaron a la agencia Noticias Argentinas que se trata de Esteban Enrique Rocha y Brisa Milagros Ferreyra Leguizamón, quienes tenían pedido de captura internacional por el "delito de tráfico de estupefacientes en la modalidad de tenencia con fines de comercialización, distribución y almacenamiento".

De acuerdo a la investigación, los extraditados formarían parte de una banda delictiva encabezada por Olga “Tata” Medina, condenada por coordinar puntos de narcomenudeo en la ciudad santafesina de Rosario y entablar vínculos con "Los Monos".

A su vez, los otros implicados se llaman Osmar Algarín Brítez y Ricardo Espínola Cañete: el primer detenido había sido requerido por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°20 por homicidio agravado, mientras que el segundo era buscado por el Juzgado de Garantías N°2 de San Martín a raíz de otro crimen.

El vuelo partió desde la capital paraguaya con destino inicial a Rosario, donde se entregó a Ferreyra Leguizamón y Rocha a la Delegación Unidad Operativa Federal Rosario para que sean alojados en la División Alcaidía del Área Regional Federal Litoral.

Por su parte, Espínola Cañete y Algarín Brítez quedaron a disposición de la Policía de la Ciudad y la Comisaría 2° de José C. Paz.

El operativo estuvo a cargo del Ministerio de Seguridad, Interpol, la Policía Federal, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, Gendarmería y la Dirección General de Cooperación Internacional.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió? Cuatro paraguayos fueron extraditados a Argentina, dos por homicidio y dos por narcotráfico.

¿Quiénes fueron extraditados? Los extraditados fueron Esteban Enrique Rocha, Brisa Milagros Ferreyra Leguizamón, Osmar Algarín Brítez y Ricardo Espínola Cañete.

¿Cuándo se realizó la extradición? La extradición ocurrió el lunes 11 de agosto de 2025.

¿Dónde se entregaron los extraditados? Fueron entregados en Rosario y en la Comisaría 2° de José C. Paz.

¿Cómo se llevó a cabo el operativo? El operativo estuvo a cargo del Ministerio de Seguridad y otras fuerzas de seguridad.

[Fuente: Noticias Argentinas]

