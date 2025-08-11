Extraditaron desde Paraguay a dos presuntos asesinos y dos supuestos narcotraficantes
Los acusados de vender droga tendrían vínculos con "Los Monos".
11/08/2025 | 22:00Redacción Cadena 3
FOTO: Extraditaron desde Paraguay a dos presuntos asesinos y dos supuestos narcotraficantes
Cuatro personas de nacionalidad paraguaya, dos de ellas acusadas por homicidios y otras dos por presunto narcotráfico, fueron extraditadas desde la ciudad de Asunción.
Fuentes oficiales informaron a la agencia Noticias Argentinas que se trata de Esteban Enrique Rocha y Brisa Milagros Ferreyra Leguizamón, quienes tenían pedido de captura internacional por el "delito de tráfico de estupefacientes en la modalidad de tenencia con fines de comercialización, distribución y almacenamiento".
De acuerdo a la investigación, los extraditados formarían parte de una banda delictiva encabezada por Olga “Tata” Medina, condenada por coordinar puntos de narcomenudeo en la ciudad santafesina de Rosario y entablar vínculos con "Los Monos".
A su vez, los otros implicados se llaman Osmar Algarín Brítez y Ricardo Espínola Cañete: el primer detenido había sido requerido por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°20 por homicidio agravado, mientras que el segundo era buscado por el Juzgado de Garantías N°2 de San Martín a raíz de otro crimen.
El vuelo partió desde la capital paraguaya con destino inicial a Rosario, donde se entregó a Ferreyra Leguizamón y Rocha a la Delegación Unidad Operativa Federal Rosario para que sean alojados en la División Alcaidía del Área Regional Federal Litoral.
Por su parte, Espínola Cañete y Algarín Brítez quedaron a disposición de la Policía de la Ciudad y la Comisaría 2° de José C. Paz.
El operativo estuvo a cargo del Ministerio de Seguridad, Interpol, la Policía Federal, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, Gendarmería y la Dirección General de Cooperación Internacional.
