Estuvo detenido dos años por violación y en el juicio lo declararon inocente

Un hombre de 58 años estuvo detenido por violación y en el juicio oral comprobaron que el hecho nunca había sucedido.

Esta resolución se dio luego de que el Tribunal Oral N°7 de San Isidro haya podido resolver las discrepancias que habían en la causa.

"Mucho no puedo hablar, lo único que sé es que en dos años me arruinaron mis 58 años de vida. Jamás había tenido un problema, jamás estuve fuera de la Justicia, mi familia es intachable, la familia de mi ex pareja más aún, es gente reconocida en zona norte, a mí me arruinaron la vida. Yo creo en la justicia, nada más", escribió el acusado en una carta difundida en las últimas horas.

Después de la lectura de la sentencia, el juez Alejandro Lago le pidió perdón adelante de todas las personas que se encontraban en la audiencia, ya que después de años de investigación se corroboró que el acto de violación nunca se había cometido.

"Este órgano colegiado siente la necesidad de pedirle disculpas en nombre de la Justicia, por estos casi dos años que pasó privado de su libertad, sabiendo que esto es irremediable", expresó Suárez.

La denuncia contra D.M. fue en julio de 2021 por parte de un vecino que llamó al 911 diciendo que escuchaba gritos en el departamento del primer piso situado en Vélez Sarsfield al 100, en Martínez.

La Policía describió que cuando llegaron la dueña del departamento les explicó que el hombre "la tomó por la fuerza, tirándola al suelo, desvistiéndola y abusando sexualmente de ella, para luego, ante el forcejeo y el pedido de auxilio de la víctima, soltarla, vestirse y retirarse del departamento…".

Ante este escenario, la Policía detuvo a D.M. y el fiscal de instrucción pidió su detención al juez de Garantías, quién aceptó la medida.

En todo momento el detenido negó los hechos y solicitó su liberación, y aún así, la Cámara de Apelaciones y Garantías departamental lo rechazó.

Ahora solo restaba saber qué iba a pasar en el juicio oral que se inició el pasado 20 de abril en el Tribunal Oral N°7 de San Isidro.

Durante las audiencias el representante del Ministerio Público y la defensa plantearon sus lineamientos frente a los jueces.

La denunciante no asistió a la sala porque una semana antes tuvo un ataque de pánico por lo que los médicos manifestaron que no era posible que ella vaya ya que el estado se podía agravar.

Ante este panorama el fiscal solicitó al Tribunal que se presenten los médicos que asistieron a la mujer para dar testimonio.

Durante la declaración los psicólogos y psiquiatras dieron un rumbo inesperado en la causa.

"No recuerdo eso de haber relatado un abuso en sí, ni tampoco que haya ido a declarar a una fiscalía; sinceramente no recuerdo lo que relató en la entrevista, lo que sí es que luego de ese episodio se le hizo un ajuste farmacológico", sostuvo la médica.

Sumado al testimonio de la especialista un vecino contó: "La considero peligrosa, es violenta y tiene problemas psicológicos, discute con personas habitualmente; con la madre, que la vi una o dos veces, la vi gritarle de una forma increíble, y he tenido algún que otro altercado, he llamado al 911 y ella también. Ella tiene una metodología que consistía en traer gente a su casa, hombres adultos, los invita a vivir y cuando no lo quiere más, llama al 911 o se pelea, les grita y los echa del lugar".

Tras las declaraciones de los policías que indicaron no acordarse del caso, el fiscal consideró que había existido un hecho de violencia pero que no se podía acreditar el abuso sexual.

"Fue cierto. Hubo una discusión. Pero fue por dinero, por una heladera que compraron juntos. Luego, la víctima modificó su relato y por eso tuvimos a una persona detenida durante casi dos años, eso le arruinó la vida a mi defendido", expresó el defensor de D.M.

Con todas las pericias realizadas el Tribunal concluyó en "la absolución del imputado por la imposibilidad del Ministerio Público de probar su responsabilidad en el delito y ordenaron su inmediata liberación".