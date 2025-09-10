Escenario preelectoral: Sergio Berensztein disertará en la UCA Rosario
El destacado analista político y columnista de Cadena 3 dará una charla sobre el escenario nacional tras las elecciones provinciales en Buenos Aires y rumbo las del mes de octubre. Será el miércoles 17 de septiembre a las 18.
10/09/2025 | 13:41Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: La charla será el miércoles 17 de septiembre a las 18h en la UCA Rosario.
El reconocido consultor y analista político Sergio Berensztein, destacado columnista de Cadena 3, disertará en Rosario sobre el “El escenario preelectoral argentino y el rol del consultor político”.
La charla será el miércoles 17 de septiembre a las 18h en la UCA Rosario, en una actividad organizada por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, en la que Berensztein hará especial foco en el mapa preelectoral de cara a las elecciones nacionales luego de los resultados en provincia de Buenos Aires.
En un contexto nacional atravesado por cambios profundos, polarización y nuevos desafíos para la comunicación política, Berensztein ofrecerá herramientas para comprender cómo se diseñan las estrategias, qué factores definen el rumbo de una campaña y cuál es el papel de los consultores en la toma de decisiones.
Se trata de "un encuentro para reflexionar y comprender en profundidad un momento decisivo del panorama político argentino".
La actividad está destinada a alumnos, docentes, a la comunidad académica y al público en general. Es gratuita con inscripción previa en [email protected].
Sergio Berensztein es PhD en Ciencia Política (UNC, Chapel Hill) y Lic. en Historia (UBA). Todos los días es parte del programa RadioInforme3 (6 a 8.30am) de Cadena 3 Rosario, donde realiza comentarios editoriales y las entrevistas más destacadas.
Lectura rápida
¿Quién disertará sobre el escenario preelectoral argentino?
El consultor y analista político Sergio Berensztein.
¿Cuándo será la charla?
El miércoles 17 de septiembre a las 18h.
¿Dónde se llevará a cabo el evento?
En la UCA Rosario.
¿Cuál es el propósito de la charla?
Reflexionar sobre el mapa preelectoral y el rol de los consultores políticos en el contexto actual.
¿Quiénes pueden asistir al evento?
Está destinado a alumnos, docentes, la comunidad académica y el público en general, con inscripción previa.