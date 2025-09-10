Escenario preelectoral: Sergio Berensztein disertará en la UCA Rosario

FOTO: La charla será el miércoles 17 de septiembre a las 18h en la UCA Rosario.

El reconocido consultor y analista político Sergio Berensztein, destacado columnista de Cadena 3, disertará en Rosario sobre el “El escenario preelectoral argentino y el rol del consultor político”.

La charla será el miércoles 17 de septiembre a las 18h en la UCA Rosario, en una actividad organizada por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, en la que Berensztein hará especial foco en el mapa preelectoral de cara a las elecciones nacionales luego de los resultados en provincia de Buenos Aires.

En un contexto nacional atravesado por cambios profundos, polarización y nuevos desafíos para la comunicación política, Berensztein ofrecerá herramientas para comprender cómo se diseñan las estrategias, qué factores definen el rumbo de una campaña y cuál es el papel de los consultores en la toma de decisiones.

Se trata de "un encuentro para reflexionar y comprender en profundidad un momento decisivo del panorama político argentino".

La actividad está destinada a alumnos, docentes, a la comunidad académica y al público en general. Es gratuita con inscripción previa en [email protected].

Sergio Berensztein es PhD en Ciencia Política (UNC, Chapel Hill) y Lic. en Historia (UBA). Todos los días es parte del programa RadioInforme3 (6 a 8.30am) de Cadena 3 Rosario, donde realiza comentarios editoriales y las entrevistas más destacadas.