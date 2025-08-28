En vivo

Sociedad

Es oficial: el transporte público será gratuito en las elecciones provinciales y nacionales

La medida comprende los servicios regulares urbanos, los de media y larga distancia y el transporte fluvial del Delta del Paraná.

28/08/2025 | 10:19Redacción Cadena 3

FOTO: Es oficial: el transporte público será gratuito en las elecciones provinciales y nacionales

El Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires confirmó que el transporte público será gratuito en las elecciones provinciales y nacionales del 7 de septiembre y del 26 de octubre, respectivamente.

La Resolución 231-MTRAGP-2025, enuncia la "gratuidad del servicio público de transporte automotor y fluvial de pasajeros", que abarca los servicios regulares urbanos, interurbanos de media y larga distancia y, también, el transporte fluvial del Delta del Paraná, con el fin de "garantizar el acceso de todos los bonaerenses a sus lugares de votación".

“Nuestra responsabilidad es garantizar que ningún ciudadano o ciudadana vea limitado su derecho al voto por no poder acceder al transporte. El servicio gratuito en las jornadas electorales es una herramienta fundamental para asegurar la participación democrática y la igualdad de oportunidades”, sostuvo el titular de la cartera, Martín Marinucci.

En la misma línea, señaló que el transporte público "no sólo es un medio de movilidad", sino "un instrumento de integración y de fortalecimiento institucional".

Asimismo, confirmó que las empresas "reforzarán" las frecuencias horarias con el fin de que los ciudadanos "puedan viajar de manera ágil y segura”.

Para finalizar, desde el Ministerio apelaron a que los municipios de la provincia de adhieran a la medida y así "reafirmar el compromiso de la gestión" con el "acceso universal al sufragio" y el "fortalecimiento de la democracia".

Lectura rápida

¿Qué medida se confirmó? Se confirmó que el transporte público será gratuito en las elecciones provinciales y nacionales.

¿Cuándo se llevarán a cabo las elecciones? Las elecciones provinciales se realizarán el 7 de septiembre, y las nacionales el 26 de octubre.

¿Qué servicios abarcará esta medida? La medida abarca servicios regulares urbanos, interurbanos de media y larga distancia, y transporte fluvial del Delta del Paraná.

¿Quién explicó la importancia de esta medida? El titular del Ministerio de Transporte, Martín Marinucci, explicó la importancia del servicio gratuito para la participación democrática.

¿Qué pidieron desde el Ministerio a los municipios? Se pidió a los municipios que adhieran a la medida para reafirmar el compromiso con el acceso universal al sufragio.

[Fuente: Noticias Argentinas]

