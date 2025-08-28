En vivo

Sociedad

Entregarán de manera gratuita árboles nativos en la Plaza de la Intendencia

La propuesta será llevada a cabo por el colegio de Ingenieros Especialistas este viernes. 

28/08/2025 | 17:45

FOTO: Entregarán de manera gratuita árboles nativos en la Plaza de la Intendencia

  1.

    Audio. Entregarán de manera gratuita árboles nativos en la Plaza de la Intendencia

    Viva la Radio

    Episodios

Córdoba celebra el Día del Árbol con una iniciativa llevada a cabo por el Colegio de Ingenieros Especialistas este viernes.

Se entregarán de manera gratuita ejemplares nativos en la Plaza de la Intendencia de 11 a 13 horas.

Inti Smith, presidente del colegio, explicó a Cadena 3: "El Colegio de Ingenieros Especialistas de Córdoba va a intervenir la Plaza de la Intendencia, puntualmente frente al Monumento de Malvinas".





El evento contará con la colaboración del Ministerio del Ambiente de la provincia, que estará presente para distribuir plantines de árboles nativos.

Smith agregó que el objetivo de esta actividad es "fomentar la ingeniería ambiental, que se dicta en la Universidad Nacional de Córdoba". Además, destacó la importancia de concientizar a la comunidad sobre la relevancia de los árboles en el medio ambiente.

"Es una invitación de parte de nuestro colegio a la comunidad a tomar conciencia sobre la importancia del medio ambiente, en puntual los árboles", subrayó el presidente del colegio.

Informe de Celeste Benecchi.

Lectura rápida

¿Qué se celebra en Córdoba? Se celebra el Día del Árbol con una iniciativa del Colegio de Ingenieros Especialistas.

¿Quién es el presidente del colegio? El presidente del colegio es Inti Smith.

¿Cuándo se llevará a cabo el evento? El evento se llevará a cabo este viernes de 11 a 13 horas.

¿Dónde se entregarán los ejemplares nativos? Se entregarán en la Plaza de la Intendencia.

¿Por qué es importante esta actividad? Es importante para fomentar la ingeniería ambiental y concientizar sobre la relevancia de los árboles en el medio ambiente.

