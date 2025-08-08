"Entrega controlada": simularon comprar una moto robada y atraparon sospechoso

FOTO: El operativo permitió recuperar la motocicleta robada e imputar al hombre

La Dirección General de Policía de Investigaciones (PDI) realizó este viernes un operativo de entrega controlada en San Genaro que permitió recuperar una motocicleta KTM Duke 200 robada e imputar a un hombre por encubrimiento.

La investigación se inició tras la denuncia de la víctima, quien informó el robo de su moto el 1° de agosto en calle Maipo al 800, en Granadero Baigorria. Días después, una amiga observó que el rodado era ofrecido a la venta en un grupo de WhatsApp. Con intervención del fiscal Carlos Covani, se pactó un encuentro para simular la compra en la intersección de la Ruta Nacional 34 y la Ruta Provincial 65s.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

En el lugar, personal de PDI San Jerónimo, Rosario y Coronda montó una vigilancia discreta y observó el arribo de un hombre a bordo de una moto con las características buscadas. Fue identificado como Gastón Alejandro T., de 33 años y domiciliado en Los Cardos.

La verificación de los guarismos de motor y cuadro confirmó que el vehículo tenía pedido de secuestro activo por robo, solicitado por la Fiscalía de Flagrancia de Rosario. El hombre fue detenido y se secuestraron tanto la moto como un teléfono celular Motorola, quedando todo a disposición de la Brigada de Automotores de la PDI Rosario.