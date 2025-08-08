"Entrega controlada": simularon comprar una moto robada y atraparon sospechoso
En San Genaro, la PDI recuperó una KTM robada en Granadero Baigorria y detuvo a un hombre. El rodado había sido ofrecido en venta en un grupo de WhatsApp y fue incautado en un operativo conjunto.
08/08/2025 | 12:00Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: El operativo permitió recuperar la motocicleta robada e imputar al hombre
La Dirección General de Policía de Investigaciones (PDI) realizó este viernes un operativo de entrega controlada en San Genaro que permitió recuperar una motocicleta KTM Duke 200 robada e imputar a un hombre por encubrimiento.
La investigación se inició tras la denuncia de la víctima, quien informó el robo de su moto el 1° de agosto en calle Maipo al 800, en Granadero Baigorria. Días después, una amiga observó que el rodado era ofrecido a la venta en un grupo de WhatsApp. Con intervención del fiscal Carlos Covani, se pactó un encuentro para simular la compra en la intersección de la Ruta Nacional 34 y la Ruta Provincial 65s.
/Inicio Código Embebido/
Violencia en Rosario. "Entrega controlada": un policía se hizo pasar por comprador para apresar narcos
Según informó el fiscal Franco Carbone desde la sede del Ministerio de Seguridad provincial en la ciudad, se trató de una investigación para desbaratar a banda vinculada a la venta de estupefaciente.
/Fin Código Embebido/
En el lugar, personal de PDI San Jerónimo, Rosario y Coronda montó una vigilancia discreta y observó el arribo de un hombre a bordo de una moto con las características buscadas. Fue identificado como Gastón Alejandro T., de 33 años y domiciliado en Los Cardos.
La verificación de los guarismos de motor y cuadro confirmó que el vehículo tenía pedido de secuestro activo por robo, solicitado por la Fiscalía de Flagrancia de Rosario. El hombre fue detenido y se secuestraron tanto la moto como un teléfono celular Motorola, quedando todo a disposición de la Brigada de Automotores de la PDI Rosario.
Lectura rápida
1. ¿Qué operativo realizó la PDI?
La Dirección General de Policía de Investigaciones (PDI) realizó un operativo de entrega controlada para recuperar una motocicleta KTM Duke 200 robada.
2. ¿Quién fue imputado en el caso?
Un hombre identificado como Gastón Alejandro T., de 33 años, fue imputado por encubrimiento.
3. ¿Cuándo ocurrió el robo de la motocicleta?
El robo de la motocicleta ocurrió el 1° de agosto.
4. ¿Dónde se llevó a cabo el encuentro para simular la compra?
El encuentro se pactó en la intersección de la Ruta Nacional 34 y la Ruta Provincial 65s.
5. ¿Qué se descubrió sobre la motocicleta recuperada?
La motocicleta tenía un pedido de secuestro activo por robo, solicitado por la Fiscalía de Flagrancia de Rosario.