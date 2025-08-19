Encontró “tierra de nadie”, fundó la “República de Verdis” y lo expulsaron
Daniel Jackson, joven australiano, fundó la República Libre de Verdis en Gornja Siga. Este territorio, considerado busca fusionar ideales ecológicos y tecnología digital en un innovador experimento.
Un joven australiano de 20 años, Daniel Jackson, captó la atención internacional al fundar la República Libre de Verdis en Gornja Siga, una pequeña franja de 0,5 km² situada en la orilla del río Danubio, entre Croacia y Serbia.
Este territorio, considerado “tierra de nadie” tras la disolución de Yugoslavia, se convirtió en el escenario de un experimento que fusiona ideales ecológicos y tecnología digital. En mayo de 2019, Jackson viajó a Gornja Siga, plantó una bandera azul y blanca y proclamó la creación de Verdis, autodeclarándose presidente.
La micronación, que promueve el uso de energías renovables y la gestión en línea, cuenta con una constitución, un gabinete y pasaportes simbólicos, aunque estos no tienen validez para viajes internacionales. Con el inglés, croata y serbio como idiomas oficiales y el euro como moneda, Verdis ha recibido más de 15.000 solicitudes de ciudadanía digital, de las cuales ha aprobado alrededor de 400, según declaró Jackson.
No obstante, los intentos de establecerse físicamente en el territorio encontraron serios obstáculos. En octubre de 2023, la policía croata detuvo y expulsó a Jackson, prohibiéndole la entrada al país al considerarlo una “amenaza a la seguridad nacional”. Serbia, por su parte, adoptó una postura neutral y no reconoció la micronación.
Desde entonces, Jackson opera un “gobierno en el exilio” desde Belgrado, donde busca apoyo para regresar a Gornja Siga. “Croacia no reclama la tierra, así que tenemos derecho a ella. Es cuestión de cuándo, no si, volveremos”, afirmó Jackson.
La micronación se desarrolla principalmente en línea, permitiendo que ciudadanos de todo el mundo participen en debates y votaciones. Jackson, quien se dedica a diseñar mundos virtuales en Roblox, subrayó que su objetivo no es acumular poder: “Solo quiero ser un ciudadano normal. Si logramos establecer Verdis, convocaré elecciones democráticas”. A pesar de las dificultades, el proyecto de Verdis continúa despertando interés como un experimento que desafía las nociones convencionales de soberanía y nación.
