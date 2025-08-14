El experimento de educación virtual en Florida genera frustración entre jóvenes detenidos

GAINESVILLE, Florida, EE.UU. (AP) — Para obtener su libertad, Cayden Gillespie, de 15 años, debía completar tres tareas escolares al día. Sin embargo, la escuela se había vuelto virtual para él y otros jóvenes presos en Florida. A veces, no la entendía.

Un día del verano pasado, reprobó varias veces un examen de introducción al álgebra en línea. Había que leer demasiadas palabras. No sabía cómo encontrar el valor de x. Y no había profesores de matemáticas que le enseñaran.

“No podía resolverlo, y seguía reprobando”, dice Cayden. Le pidió ayuda a la adulta que supervisaba el aula. “Ella tampoco lo entendía”.

Frustrado, Cayden levantó su escritorio de metal y lo lanzó contra la pared. Un guardia de seguridad llamó por radio a la oficina para pedir ayuda.

El joven se preocupó por lo que podría suceder a continuación.

Una respetada escuela en línea y un inicio accidentado

Independientemente del delito, los estados deben educar a los estudiantes que se encuentran en centros de detención juvenil. Es un desafío complicado, y las historias de éxito son escasas.

En la lucha por educar a sus más de 1.000 estudiantes en confinamiento a largo plazo, Florida emprendió el año pasado un experimento arriesgado. A pesar de la sólida evidencia de que el aprendizaje en línea fracasó para muchos estudiantes durante la pandemia, los líderes de justicia juvenil de Florida adoptaron el enfoque para jóvenes de 10 a 21 años sentenciados a centros de internamiento residencial por delitos como robo, agresión y abuso de drogas.

La Florida Virtual School es uno de los sistemas escolares en línea más grandes y antiguos del país. Su adopción en las instalaciones de internamiento residencial de Florida incorporaría estándares más rigurosos y uniformes, además de clases personalizadas, argumentaron las autoridades. Según la teoría, los estudiantes podrían continuar en la escuela en línea una vez que salgan de la detención, ya que los jóvenes encarcelados a menudo tienen problemas para reintegrarse en sus escuelas públicas locales.

Sin embargo, estudiantes, padres, personal y proveedores externos manifestaron que el aprendizaje en línea ha sido desastroso, especialmente ya que los estudiantes pasan de 7 a 11 meses en internamiento residencial. Tienen dificultades para aprender en línea, y su frustración con la escuela virtual a veces los lleva a meterse en más problemas, prolongando su estadía.

Al adoptar la Florida Virtual School, los centros de internamiento residencial dejaron de proporcionar maestros presenciales para cada materia, confiando en cambio en el profesorado en línea. Los adultos encargados de supervisar las aulas rara vez pueden responder preguntas u ofrecer asistencia, dicen los estudiantes.

En una docena de cartas de estudiantes presos, escritas a legisladores y obtenidas por The Associated Press, se describieron tareas escolares en línea a las que es difícil acceder o entender, con poco apoyo del personal presencial o en línea.

“Estimado legislador, realmente trato de hacer mi trabajo para no meterme en problemas, pero no entiendo el trabajo”, escribió un estudiante. “No me ayudan realmente de manera práctica”.

Cuando Cayden llegó a la Orlando Youth Academy en enero de 2024, después de pasar cuatro meses en detención juvenil en espera de un lugar en confinamiento a largo plazo, se sintió desorientado. A él y a su familia se les dijo que sería colocado en un centro residencial cerca de su hogar en Gainesville para que pudieran visitarlo los fines de semana. El juez recomendó 30 días en el centro residencial, calificado como “tratamiento”, después de que Cayden se declarara culpable de dos delitos de fraude por usar tarjetas de crédito robadas.

Durante la rutina y las expectativas de lo que llamaba “el programa”, asistiría a más de seis horas de escuela al día y terapia cinco días a la semana, incluso con sus padres a través de Zoom. Nadie lo sorprendió. Sin embargo, lo que lo alarmó fue que “el programa” probablemente duraría de seis a nueve meses.

Entró en pánico y pidió llamar a su madre.

Una estancia de meses en “una cárcel para adolescentes”

Robyn Gillespie, la madre de Cayden, estuvo al tanto de la situación cuando recibió una llamada del Departamento de Justicia Juvenil. La noticia de que su sentencia era mucho más larga de lo esperado le causó gran preocupación.

Durante su tiempo en el sistema de detención juvenil, Cayden sufrió debido a su diagnóstico de autismo, y estos momentos lo llevaron a incurrir en problemas más graves. Sus padres creyeron inicialmente que el encarcelamiento podría ayudar.

La vida en custodia resultó dura. Los jóvenes detenidos se despertaban a las seis de la mañana y limpiaban sus celdas, enfrentando una falta de privacidad y condiciones estrictas. La interacción con sus familias era limitada y supervisada.

Durante su tiempo en la escuela en línea, Cayden experimentó una falta de apoyo en educación especial, lo que llevó a una ausencia total de atención a sus necesidades educativas. Las dificultades que enfrentaron otros estudiantes fueron similares, resaltando que la escuela virtual no se ajustaba a sus requerimientos.

La situación de Cayden llevó incluso a que su frustración se manifestara físicamente, lo cual acentuó la extensión de su confinamiento. Además, la frustración se tradujo en problemas de participación, que resultaron en un castigo llamado “congelamiento de nivel”, que agravó aún más su tiempo de detención.

La falta de requisitos para reintegrarse a la comunidad

A medida que los meses avanzaron, la situación de Cayden continuó deteriorándose y su madre y el resto de su familia buscaron maneras de ayudarlo a reintegrarse. Después de ser liberado, Cayden y su familia enfrentaron obstáculos al tratar de inscribirlo nuevamente en el sistema educativo. La transición resultó problemática y dejó consecuencias que persisten hoy en día.

Actualmente, Cayden intenta reintegrarse a la escuela y cumplir con las exigencias de libertad condicional que requiere asistencia escolar. Él y su familia aún se enfrentan a las repercusiones de un sistema educativo que no logró ofrecer lo necesario durante su tiempo en detención. Las dificultades para continuar su educación adecuada han generado preocupación sobre su futuro.