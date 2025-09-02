FOTO: Embargo preventivo e inhibición general contra el prófugo Facundo Ángel Plos en Río Negro

Un embargo preventivo e inhibición general se dispuso contra Facundo Ángel Plos, el joven que se quitó la tobillera electrónica en plena audiencia y se fugó en la localidad de Villa Regina, en Río Negro.

Hace instantes la fiscalía solicitó el embargo preventivo, la prohibición de innovar y la inhibición general de bienes del imputado que el jueves pasado se fugó tras conocer la resolución respecto de la prisión preventiva por su condena -firme en la provincia de Río Negro- por abuso sexual con acceso carnal, destaca el comunicado del Ministerio Público Fiscal.

En la audiencia, el representante de la fiscalía expuso que “el Ministerio Público Fiscal busca con esta solicitud evitar el sostenimiento de la fuga y asegurar el pago de las costas que el proceso pueda tener, tal como esgrime el Artículo 117 del Código Procesal Penal”.

Tras la petición, el Tribunal interviniente resolvió en favor del fiscal y determinó el “embargo preventivo sobre el cuarenta por ciento de las cuotas sociales y las utilidades que las mismas generen, que el imputado posee en una empresa de transporte y logística”.

A su vez, “la prohibición de innovar respecto de ese porcentaje para impedir la transferencia, venta o gravamen de las participaciones del imputado sin autorización judicial”.

Por último, “la inhibición general de bienes del imputado para que no pueda vender, gravar ni disponer de bienes registrables sin autorización judicial”.

Plos se dio a la fuga la semana pasada cuando el juez Oscar Gatti hizo lugar al pedido de la fiscalía y ordenó su inmediata detención en la audiencia virtual.

Fue allí cuando el joven, de 26 años, se desconectó de la sesión, se cortó la tobillera electrónica y se profugó, situación que continúa hasta el día de hoy.

Ante este escenario, el Ministerio Público Fiscal libró un oficio de rebeldía y captura para que el prófugo sea detenido y trasladado a una unidad penal.

Según describieron, existe una urgencia máxima debido a que Plos, no solo fue condenado a seis años de prisión por abuso sexual, sino que también por chocar y matar a una persona.