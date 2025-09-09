En vivo

La Cadena del Gol

Ecuador vs. Argentina

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Ecuador vs. Argentina

Rosario

En vivo

Heatódromo

Mauri Palacios

En vivo

Vuelta popular

Celeste Pereyra

En vivo

Música ligera

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

El video del asesinato de Milagros Quenaipe en Tandil se hizo público

La joven recibió una puñalada en el cuello y falleció por un shock hipovolémico. El principal sospechoso se encuentra detenido.

09/09/2025 | 18:31Redacción Cadena 3

FOTO: El video del asesinato de Milagros Quenaipe en Tandil se hizo público

El video del crimen de Milagros Quenaipe, la joven de 18 años asesinada de una puñalada en el partido bonaerense de Tandil, se dio a conocer y se trata de una prueba fundamental para esclarecer el hecho.

La agencia Noticias Argentinas accedió de forma exclusiva a la filmación de una cámara de seguridad que registró el momento en el que la víctima se cruza con Wilson Natanael Sánchez (23) a la salida de un boliche.

Ambos entablan un breve diálogo hasta que Sánchez extrae un cuchillo y le asesta una puñalada a Milagros en el cuello, ella logra mantenerse en pie, pero segundos después se desvanece, mientras el agresor camina y se fuga del lugar.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

El atacante fue detenido en su domicilio minutos después luego de que testigos que describieran sus prendas y el análisis de imágenes de cámaras.

La causa se encuentra caratulada como homicidio y lesiones leves en perjuicio de Ezequiel Delgado, quien sufrió heridas de arma blanca en su espalda.

Quenaipe falleció como consecuencia de un shock hipovolémico agudo al recibir la puñalada que afectó la arteria carótida y parcialmente la tráquea.

Lectura rápida

¿Qué sucedió? Se publicó un video del crimen de Milagros Quenaipe, quien fue apuñalada en Tandil.

¿Quién es la víctima? La víctima es Milagros Quenaipe, una joven de 18 años.

¿Cómo ocurrió el hecho? El agresor, Wilson Natanael Sánchez, apuñaló a Milagros en el cuello tras un breve diálogo.

¿Qué pasó tras el ataque? Sánchez fue detenido en su domicilio gracias a descripciones de testigos y análisis de cámaras.

¿Cuál fue la causa de fallecimiento? Milagros falleció por un shock hipovolémico agudo tras la puñalada.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho