FOTO: El "pulpo Dumbo" y la "estrella de mar culona" se despiden del streaming del Conicet

Este domingo finaliza la transmisión en vivo desde el Cañón Submarino Mar del Plata, escenario de una de las campañas científicas más importantes en aguas argentinas. La expedición, impulsada por el Schmidt Ocean Institute junto a más de 30 investigadores del Conicet, marcó un hito debido a su alcance y a la calidad de los datos obtenidos.

El streaming del último día empezó alrededor de la 1 de la madrugada y se extenderá hasta las cuatro de la tarde. El proyecto, llamado “Talud Continental IV”, permitió seguir en directo, desde cualquier parte del mundo, las operaciones del robot submarino ROV SuBastian, que descendió a 3.900 metros de profundidad. Las imágenes, que se pudieron ver en el canal de YouTube del Schmidt Ocean Institute, captaron a más de 80.000 espectadores, quienes interactuaron con los científicos.

La misión se centró en caracterizar hábitats vulnerables, documentar especies profundas e identificar el impacto humano en la región, como la presencia de microplásticos y basura marina. Algunos de los hallazgos más destacados fueron la primera documentación de un “pulpo Dumbo” en aguas argentinas, una “estrella de mar culona”, calamares rojos voladores y peces telescopio.

Finalizada la travesía, todo el material audiovisual y los datos analizados, incluidos los modelos 3D de especies emblemáticas, se publicarán en repositorios abiertos como Conicet Digital, OBIS y GenBank. La información también estará disponible en formatos educativos para escuelas, museos y clubes de ciencia.

El buque Falkor (too), que albergó la expedición, se trasladará a Montevideo, Uruguay, para iniciar una nueva campaña científica del 22 de agosto al 19 de septiembre, y luego volverá a la Argentina entre el 30 de septiembre y el 29 de octubre.