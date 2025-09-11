En vivo

Sociedad

El puente sobre el río Carcarañá permanecerá cerrado hasta nuevo aviso

Vialidad Nacional completó los estudios técnicos que confirman graves daños en los accesos y estribos, producto de las últimas crecientes. Analizan habilitar para peatones, motos y bicicletas.   

11/09/2025 | 19:51Redacción Cadena 3 Rosario

FOTO: El puente sobre el río Carcarañá permanecerá cerrado hasta nuevo aviso.

Tras un exhaustivo relevamiento, la Dirección Nacional de Vialidad confirmó que el puente de la Ruta Nacional 1V09 (ex Ruta 9) sobre el río Carcarañá, que conecta las localidades de Carcarañá y Correa, permanecerá con corte total de tránsito hasta que se ejecuten las reparaciones necesarias. Los estudios técnicos determinaron la existencia de importantes socavones y desmoronamientos en ambos accesos y en la protección de los estribos, lo que hace inviable cualquier tipo de circulación por el momento.

La medida incluye la prohibición total de paso, incluso para motociclistas, ciclistas y peatones, debido a los riesgos estructurales identificados. Los desvíos establecidos para vehículos se mantienen a través de los accesos a la autopista Rosario-Córdoba (RN 9), con operativos de control a cargo de Gendarmería Nacional, la Agencia Provincial de Seguridad Vial y las policías locales.

No obstante, desde el organismo nacional adelantaron que se analizan alternativas para flexibilizar el corte en los próximos días y permitir el cruce seguro para peatones, motos y bicicletas, con el objetivo de aliviar la movilidad de los vecinos de ambas comunidades que no pueden utilizar el desvío vehicular.

En forma paralela, este miércoles se procedió a reforzar la seguridad perimetral con vallas y cartelería preventiva en las zonas de desmoronamiento, para evitar accidentes.

Vialidad Nacional coordina la gestión de la emergencia de manera conjunta con las comunas de Correa y Carcarañá, mientras avanza en la elaboración del plan de obras que demandará la reparación integral de la estructura.

