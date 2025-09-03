FOTO: El padre de Solange Musse informó que su carta está en la Biblioteca del Congreso

El padre de Solange Musse, la mujer de 35 años que falleció de un cáncer de mama en la ciudad cordobesa de Alta Gracia durante la pandemia de coronavirus, afirmó que la carta de su hija se encuentra expuesta en la Biblioteca del Congreso: “Lo que pasó no fue nada político”.

En diálogo con Verónica Molilla, conductora de ¿Cómo te lo digo? en AM 550 Radio Colonia, Pablo Musse recriminó “la falta de humanidad y empatía” del médico Eduardo Andrada y la asistente social Analía Morales, quienes le negaron el ingreso a la provincia en agosto de 2020.

El facultativo y la mujer se encuentran acusados por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público en el marco de la cuarentena por covid-19.

“Pedimos justicia porque la situación que vivimos nosotros la sufrieron un montón de argentinos y no tuvieron voz. Hubo gente que viajó de una provincia a otra, de Tierra del Fuego a San Luis y de Buenos Aires a Tucumán, que”, ejemplificó el padre de Solange.

El hombre remarcó que el caso “se hizo visible porque mi hija luchó por sus derechos”: “En una entrevista dijo con su débil voz que me amaba y me necesitaba pero lamentablemente ese año no era electoral, a nadie le importó”.

Además, criticó la fiesta en la quinta de Olivos que organizó el ex presidente Alberto Fernández por el cumpleaños de su ex mujer Fabiola Yañez, mientras miles de familias no podían despedir a sus seres queridos como consecuencia de las restricciones: “Sentí muchísima bronca e indignación, me daban ganas de matarlos a todos”.

Para Pablo, el Poder Judicial “no actuó nunca” porque el juez “aceptó la coima” del ex mandatario, a quien “lo trató como un ciudadano común” más allá del cargo que ejercía.

“No perdono a nadie, no creo en el perdón. Este tipo (Andrada) no va a ir preso, lamentablemente está todo manoseado, lo alargaron lo más que pudieron para que no se haga el juicio”, cuestionó.

Musse confirmó que en la próxima audiencia su abogado Carlos Nayi pedirá la ampliación de las acusaciones: “Tenemos expectativa de que todo va a salir bien”.

A su vez, el padre de la víctima reveló que le ofrecieron ser candidato a vicegobernador de Neuquén en las elecciones de 2023 y diputado del PRO a nivel nacional, pero lo rechazó: “Siempre hay un aprovechamiento político, Sol nunca estuvo en la campaña de ningún partido”.

Por otra parte, añadió que la carta escrita por Solange se encuentra expuesta en la Biblioteca del Congreso: “Lo charlé hace dos meses con la vicepresidenta Victoria Villarruel y desde el 21 de agosto está disponible”.

“Lo que pasó no fue nada político”, concluyó Pablo que espera que se haga justicia por su hija.

Las autoridades sostienen que los sindicados desatendieron la directriz que ordena que, para estas situaciones “impostergables”, se debía escoltar hacia el domicilio de la persona discapacitada o la residencia de la persona que sufría el padecimiento límite.