El padre de Kim Gómez donó el auto del trágico accidente en un gesto de caridad

Marcos Gómez, el padre de Kim Gómez, la niña asesinada en un violento ataque en la ciudad de La Plata, retiró hace poco el auto en el que ocurrió el accidente que marcó su vida y lo donó a un club de fútbol de barrio, tras lo cual manifestó: “Pensé en romper y quemar el auto, pero finalmente opté por donarlo”.

En diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, confesó que “le hizo muy mal”, ya que en un primer momento pensó en destruirlo, romperlo o quemarlo, pero rápidamente descartó esa idea porque no se corresponde con su forma de ser ni con la de Kim.

“Soy una persona que valora todo, y el auto no deja de ser una herramienta que no cualquiera puede tener”, explicó.

Además, recordó cuánto le costó conseguir su primer vehículo y decidió transformar la tristeza en algo positivo, por lo que, mandó a arreglar el auto y anunció que lo va a donar para juntar cosas para los chicos: “Mucha gente se copó, y va a surgir algo lindo”.

Finalmente, al ser consultado sobre el último posteo de sus redes sociales, donde mostraba el auto y un elemento que era de su hija, Gómez respondió: “Cuando fui a retirar el auto, me encontré con una botella de agua que Kim me había pedido una vez en una estación de servicio y yo siempre le cumplía. Me dolió un montón verla, todavía tenía su agua”.

Marcos Gómez compartió un mensaje en sus redes sociales recordando el hecho y manifestó: “Ese auto rojo que se suponía iba a darles comodidad y seguridad para no andar en la calle caminando o en micro para llegar del colegio a sus actividades”.

En el mismo mensaje, reconoció que todavía se pregunta qué pasó exactamente en los últimos momentos de su hija: “A veces me pierdo en el aire pensando por qué te abrió la puerta ese pibe y no te dejaron bajar. Quisiera saber qué pasó en ese asiento aunque estoy seguro que peleaste porque vos sí eras valiente”.

La imagen que acompañó el texto muestra que encontró dentro del auto una botella de Mickey Mouse que era de Kim: “Tiene tu agua, todavía tus sticker y ahora mis lágrimas”.