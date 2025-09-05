El intendente Pablo Javkin se casó con la médica Luisina Fruci en Rosario
La unión se celebró pasadas las 12.30 en el pasaje Luetich, con los hijos del intendente como protagonistas en la entrega de anillos y un clima de cercanía entre familiares y amigos.
FOTO: La unión se produjo en el pasaje Luetich.
Este viernes al mediodía, el intendente de Rosario, Pablo Javkin, contrajo matrimonio con la médica oncóloga Luisina Fruci en el pasaje Luetich. Vestido con un traje claro, el mandatario local selló su unión acompañado de familiares, amigos y funcionarios del municipio. El casamiento tuvo lugar pasadas las 12.30 y marcó un nuevo capítulo en la vida personal de Javkin, quien mantiene la relación desde mediados de 2023.
En la ceremonia, los hijos adolescentes del intendente, fruto de su anterior matrimonio, fueron los encargados de entregar los anillos. Los testigos de la boda fueron Guillermina, hermana menor de la novia, y Josefina del Río, amiga cercana de Javkin y secretaria de Hábitat del municipio. También acompañaron como testigos el guionista Luciano Olivera y el coordinador de Gabinete, Rogelio Biazzi.
Tras dar el “sí”, Javkin expresó su felicidad y habló con Cadena 3 Rosario con humor sobre los preparativos previos. “Siempre usé azul o gris, pero hoy elegí un traje claro porque a Luisina le gustó”, dijo entre sonrisas. También comentó que se cuidó en la alimentación en los últimos meses y que varias decisiones del evento, como no lanzar arroz, fueron iniciativa de su esposa: “Yo decido en todo, pero acá no decidí en nada”, bromeó.
En un tono más íntimo, el intendente reflexionó sobre este momento en su vida: “Uno en la vida pierde muchas cosas y es lindo ir ganando cosas nuevas. A veces en los momentos más difíciles aparecen las mejores cosas. Encontrar el amor en este tiempo fue una sorpresa y un refugio”. Con estas palabras, Javkin selló un día especial que combinó emoción, cercanía y un nuevo comienzo personal.
