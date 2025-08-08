El Salón Blanco de Gobernación fue escenario de casamientos por primera vez

Por primera vez en la historia, la sede de la Gobernación en Rosario abrió las puertas de su Salón Blanco para celebrar casamientos civiles.

Ocho parejas dieron el “sí” este viernes en un espacio emblemático que, hasta ahora, había sido testigo de conferencias, actos oficiales y momentos clave de la política santafesina. La iniciativa forma parte del programa provincial “Casate con tu ciudad como testigo”, que busca sumar lugares icónicos a la agenda de enlaces matrimoniales.

Entre los flamantes matrimonios estuvo el de Alejandro y Marcelo, la primera pareja en solicitar casarse allí. La idea surgió hace unos meses, durante la inauguración de la muestra “Colecciones Afectivas 2” en el mismo Salón Blanco, donde ambos participaron en representación de sus colectividades: uno con la vestimenta tradicional irlandesa y el otro con el traje típico de la colectividad italiana.

“Vimos el lugar y nos encantó. Le dijimos al gobernador que queríamos casarnos acá y él aceptó”, contó Marcelo, aún emocionado al móvil de Cadena 3 Rosario.

El pedido, hecho de manera espontánea al propio gobernador Maximiliano Pullaro, terminó habilitando la posibilidad para todos. Desde el Registro Civil confirmaron que a la semana siguiente se comunicaron con la pareja para concretar la propuesta.

“Nos dijeron que se iba a abrir para todo el público y que nos anotáramos. Hoy es una realidad”, agregó Alejandro.

En la ceremonia estuvieron presentes el secretario de Gestión de Registros Provinciales, Matías Figueroa Escauriza; la directora provincial de la Delegación Rosario, Andrea Soria; y el coordinador de la secretaría, Leandro Laspina. Soria destacó que este tipo de eventos buscan “acercar el Registro Civil a la gente y sumar espacios con un valor simbólico para los santafesinos”.

El clima festivo se mezcló con la emoción y la historia de cada pareja, pero sin perder de vista el carácter único del momento. El Salón Blanco, acostumbrado a recibir decisiones políticas y actos protocolares, fue por unas horas escenario de abrazos, anillos y promesas.

“Para nosotros no es un disfraz, es parte de quienes somos y de nuestras familias”, dijeron Alejandro y Marcelo, quienes sellaron su unión en el mismo lugar donde comenzó la idea.

Informe de Fernando Carrafiello.