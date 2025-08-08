El Gobierno planea deportar a 109 extranjeros que rindieron examen de residencia

El Gobierno nacional evalúa deportar a 109 ciudadanos extranjeros que se presentaron a rendir el examen para ingresar al sistema de residencias médicas sin haber informado su situación a la Dirección Nacional de Migraciones.

Según fuentes oficiales, las personas involucradas habían declarado al ingresar al país que lo hacían en calidad de turistas, pero no notificaron su participación en la evaluación ni iniciaron los trámites correspondientes para modificar su estatus migratorio.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Las autoridades analizan ahora la posible expulsión de estos profesionales, al considerar que incumplieron las normativas vigentes y falsearon la información brindada en frontera.

El caso generó malestar en el ámbito oficial, ya que el examen de residencias es el mecanismo de ingreso a los hospitales públicos y requiere el cumplimiento estricto de requisitos legales y administrativos.