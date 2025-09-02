El Gobierno aprobó un nuevo protocolo para la toma de muestras biológicas

El Gobierno Nacional y el Ministerio de Seguridad aprobaron un nuevo protocolo para que las fuerzas federales tomen muestras biológicas en el lugar de los hechos. Fue a través de la Resolución 1061/2025, publicada en el Boletín Oficial.

En noviembre de 2021 se había aprobado el protocolo de actuación para la investigación científica en el lugar del hecho, el cual establece directrices generales para la preservación, documentación y recolección de evidencia en el marco de una investigación criminal.

No obstante, según indica la nueva resolución, la existencia del mencionado protocolo y su valor como instrumento rector, los avances en el campo de la genética forense, así como la sanción de la Ley 26.879 y sus modificatorias, sumado a la creciente importancia que reviste el análisis de Ácido Desoxirribonucleico (ADN) como herramienta probatoria fundamental en las investigaciones judiciales, "exigen la elaboración de un protocolo específico y actualizado que establezca directrices claras, estandarizadas y técnicamente actualizadas".

Actualmente el protocolo contempla de manera general la intervención del especialista químicobiológico en la recolección de fluidos biológicos y otros indicios, sin embargo, el tratamiento requiere de condiciones estrictas para garantizar la integridad de las muestras, asegurar la cadena de custodia y evitar contaminaciones cruzadas o manipulaciones que puedan afectar la validez del resultado genético.

"La especificidad, sensibilidad y valor identificatorio del ADN lo convierten en un elemento probatorio de importancia para la reconstrucción de los hechos, la individualización de los presuntos autores, la desvinculación de personas ajenas al delito, la búsqueda de personas extraviadas y el esclarecimiento de delitos complejos, razón por la cual su manejo debe ajustarse a correctas prácticas científicas", detalla el escrito firmado por Patricia Bullrich.

Es por los puntos mencionados que la implementación de un protocolo específico para el levantamiento de muestras de ADN en la escena del hecho "permitirá estandarizar procedimientos en todas las fuerzas policiales y de seguridad federales, garantizando el eficaz levantamiento de muestras biológicas, la validez jurídica de las pericias y, en consecuencia, la eficacia probatoria del material genético recolectado en el marco de investigaciones judiciales".

"Lo propuesto se enmarca en los principios de legalidad, celeridad y eficiencia y responde al compromiso del Ministerio De Seguridad Nacional de dotar a las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales de instrumentos actualizados, claros y técnicamente adecuados para el desarrollo de sus funciones periciales y operativas", remarcaron.

De este modo, atento a la necesidad surgida, se elaboró una planilla de cadena de custodia de muestras biológicas, que cuenta con los requisitos formales y sustanciales que garantizan su validez jurídica y operatividad en el marco del presente protocolo.

Se resolvió instruir al Jefe de la Policía Federal Argentina, de la Gendarmería Nacional Argentina, al Prefecto Nacional Naval de la Prefectura Naval Argentina, al Director Nacional de la Policía De Seguridad Aeroportuaria y al Director Nacional Del Servicio Penitenciario Federal a "adecuar las normas internas de sus respectivas instituciones a lo dispuesto en esta Resolución".

A su vez, se invitó, por intermedio del Consejo De Seguridad Interior, a las jurisdicciones provinciales y a la Ciudad Autónoma De Buenos Aires a adherirse a los términos establecidos.