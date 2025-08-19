En vivo

Turno Noche

Gustavo y Chiqui

Argentina

En vivo

Turno Noche

Gustavo y Chiqui

Rosario

En vivo

Una noche más

Melina Uliarte

En vivo

Cuartetomanía

Pato Bon

En vivo

Especiales temáticos

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

El Dúo Coplanacu celebra sus 40 años con la Peña en el Comedor Universitario

El encuentro se llevará a cabo el 12 de septiembre. 

19/08/2025 | 21:09Redacción Cadena 3

FOTO: Dúo Coplanacu. (Archivo)

El Dúo Coplanacu, integrado por Julio Paz y Roberto Cantos, cumple 40 años de trayectoria y lo festeja con el regreso de su mítica "Peña de los Copla".

El evento será en el Comedor Universitario, escenario emblemático de Córdoba.

El encuentro será el 12 de septiembre y reunirá a amigos y músicos invitados del dúo. Los invitados serán presentados en los próximos días.

El regreso de la peña al Comedor Universitario es una cita imperdible de música compartida, reencuentro y celebración popular.

Lectura rápida

¿Qué evento celebra el Dúo Coplanacu? El Dúo Coplanacu celebra 40 años de trayectoria con el regreso de su mítica Peña de los Copla.

¿Quiénes conforman el Dúo Coplanacu? El Dúo Coplanacu está integrado por Julio Paz y Roberto Cantos.

¿Cuándo se llevará a cabo el evento? El evento se llevará a cabo el 12 de septiembre.

¿Dónde se realizará el encuentro? El encuentro se realizará en el Comedor Universitario de Córdoba.

¿Qué tipo de evento es el regreso de la peña? Es una cita imperdible de música compartida, reencuentro y celebración popular.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho