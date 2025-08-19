El Dúo Coplanacu celebra sus 40 años con la Peña en el Comedor Universitario
El encuentro se llevará a cabo el 12 de septiembre.
19/08/2025 | 21:09Redacción Cadena 3
FOTO: Dúo Coplanacu. (Archivo)
El Dúo Coplanacu, integrado por Julio Paz y Roberto Cantos, cumple 40 años de trayectoria y lo festeja con el regreso de su mítica "Peña de los Copla".
El evento será en el Comedor Universitario, escenario emblemático de Córdoba.
El encuentro será el 12 de septiembre y reunirá a amigos y músicos invitados del dúo. Los invitados serán presentados en los próximos días.
El regreso de la peña al Comedor Universitario es una cita imperdible de música compartida, reencuentro y celebración popular.
