El cardenal Ángel Rossi se encontrará con la comunidad judicial de Córdoba

En el marco del Año Santo Jubilar 2025, convocado por el papa Francisco bajo el lema “Peregrinos de Esperanza”, el arzobispo de Córdoba, cardenal Ángel Rossi S.J., continúa promoviendo encuentros con representantes de distintos sectores de la sociedad cordobesa con el objetivo de generar espacios de diálogo, escucha y reconocimiento.

Con este espíritu, el próximo jueves 21 de agosto, a las 13, se celebrará el Jubileo de los Judiciales, una propuesta dirigida a todas las personas que forman parte de la comunidad judicial de Córdoba: trabajadores del Poder Judicial, abogados y abogadas, y profesionales vinculados al ámbito de la justicia.

El encuentro tendrá lugar en el Salón de los Pasos Perdidos del Palacio de Justicia (Caseros 551, Ciudad de Córdoba).

La iniciativa busca ser un momento fraterno de reflexión compartida en torno al valor de la justicia como pilar de la convivencia social, así como una oportunidad para agradecer a quienes, desde diferentes roles, sostienen día a día el servicio de la justicia en la provincia.

La invitación es abierta y no requiere inscripción previa. Se trata de un gesto más dentro del camino jubilar que, desde la Arquidiócesis de Córdoba, se está recorriendo junto a la comunidad.