FOTO: El brutal crimen de la chica de 18 años en Tandil: la mataron de una sola puñalada en el cuello

La autopsia a Milagros Quenaipe, la joven de 18 años que fue asesinada de una puñalada a la salida de un boliche en el partido bonaerense de Tandil, indicó que falleció a causa de una hemorragia masiva aguda.

Fuentes del caso informaron a la agencia Noticias Argentinas que la necropsia realizada en la Morgue Judicial de Azul señaló que la víctima sufrió un shock hipovolémico agudo al recibir un cuchillazo en el cuello que afectó la arteria carótida y parcialmente la tráquea.

El único aprehendido por el crimen es Wilson Natanal Sánchez, de 23 años, quien habría atacado por la espalda con un arma blanca a Ezequiel Delgado y le provocó una lesión cortante debajo del omóplato izquierdo.

Luego mantuvo un breve diálogo con Quenaipe y la mató casi en el acto para luego darse a la fuga, al tiempo que de acuerdo a las imágenes de las cámaras de seguridad y la descripción de sus prendas fue demorado en su domicilio.

El fiscal Damián Pablo Borean aún no determinó si el implicado tuvo un vínculo o conflicto con los damnificados y tampoco se estableció el motivo de las agresiones.

En este contexto, caratuló la investigación como lesiones leves en perjuicio de Delgado y homicidio en el caso de Quenaipe, mientras que tomó declaraciones a testigos, solicitó un informé médico del sindicado y un análisis de la escena del crimen a personal de Policía Científica.

A su vez, pidió otro informe sobre el estado de salud de Delgado, el acta de recogimiento de arma blanca en las inmediaciones del lugar del hecho y extracción de sangre de imputado para un examen toxicológico.

El imputado no posee antecedentes penales y quedó alojado en la Comisaría Segunda de Tandil.

En tanto, otro muchacho identificado como Axel Leonel Barrera, de 18 años, fue arrestado y después recuperó la libertad al no ser incriminado por testigos.