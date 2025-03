"El Bocha" Houriet, homenajeado en la Legislatura de Córdoba por su trayectoria

El periodista deportivo Carlos “Bocha” Houriet recibió un homenaje en la Legislatura de Córdoba, en un evento que tuvo lugar el miércoles. La iniciativa fue impulsada por el legislador Lucas Valiente, quien contó con el apoyo de todos los bloques políticos presentes, quienes destacaron la solidaridad del homenajeado.

La ceremonia se llevó a cabo en un ambiente emotivo, donde muchos asistentes manifestaron su admiración por Houriet. Este reconocimiento se realizó tras la reciente distinción que recibió el periodista con el Premio AIPS 2024 “Abelardo Raidi”, otorgado por la Asociación Internacional de Prensa Deportiva, como un reconocimiento a sus más de cuarenta años de trayectoria y contribuciones al periodismo deportivo.

Siempre Juntos Reconocimiento. El Bocha Houriet recibió un prestigioso premio por su labor periodística El histórico relator de Cadena 3 fue galardonado con el Premio AIPS 2024 Abelardo Raidi. Es la primera vez que se otorga a un ganador del interior del país.

“Córdoba me puede. Siempre la prefiero, elijo relatar cualquier partido de un equipo cordobés a uno de Buenos Aires. No podría no ser leal a los equipos de Córdoba porque los he visto en todos sus momentos”, expresó Houriet durante el homenaje, reflejando su profunda conexión con la provincia y sus equipos.

A pesar de que la propuesta partió de Valiente, el proyecto recibió el respaldo unánime de diversas fuerzas políticas, lo que se evidenció en la segunda sesión ordinaria de 2025, donde se aprobó formalmente el homenaje.

Entre los presentes en la Sala de los Vicegobernadores se encontraban figuras como Facundo Torres Lima, Miguel Siciliano, Carlos Carignano, Alfredo Nigro, Edgardo Russo, Ariela Szpanin, Matías Gvozdenovich, Ariel Grich, Gustavo Botasso, José Bría, Juan Pablo Peirone, Marcelo Eslava, Dante Rossi, Federico Alessandri, Inés Contreras y Karina Bruno.