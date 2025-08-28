FOTO: El asesino de Mariano Barbieri fue condenado a 19 años de cárcel por homicidio en ocasión de robo

Isaías José Suárez, el hombre que asesinó al ingeniero Mariano Barbieri, fue condenado a 19 años de prisión por ser hallado responsable de homicidio en ocasión de robo.

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional Nº11 dio a conocer este jueves el veredicto contra el ladrón que mató de una puñalada a la víctima el 30 de agosto de 2023 en el barrio porteño de Palermo.

La Fiscalía, encabezada por el fiscal Nicolás Amelotti, solicitó prisión perpetua por considerar que el delincuente fue autor de homicidio agravado criminis causae (matar para ocultar otro delito), al tiempo que los magistrados Julio López Casariego y Julio Pablo Quiñones votaron en favor del asesinato en ocasión de robo, pero el juez Matías Buenaventura se pronunció en disidencia parcial.

La familia de Barbieri no está conforme con la condena de Suárez ya que no recibió cadena perpetua, motivo por el que el hermano de Mariano, al salir del tribunal, se abrazó junto con sus familiares y manifestó: “Como familia esperábamos la pena máxima”.

“Lo que esto nos deja es que Luca, su hijo, pueda tener su historia escrita en este momento tan cruel que tuvimos como familia, él es mi chico y no entiende la situación”, detalló el familiar.

A su vez, el padre del damnificado señaló entre lágrimas: “Mi soporte es mi hijo que me quedó, ahora vivo una etapa larga y dura, vinimos acá para sangrar nuevamente”.

Maricel González, la viuda de Barbieri, también expresó su desazón: “No entiendo por qué solo 19 años si es la persona que mató a Mariano”.

Suárez pronunció sus últimas palabras y remarcó que “no era justo que quieran hacer justicia con una persona inocente”.

Los miembros del tribunal denegaron todos los planteos de la nulidad presentados por la defensa, entre los cuales se encontraban los distintos peritajes, el desempeño de la Policía de la Ciudad y la rueda de reconocimiento.

La lectura de los argumentos de la sentencia se desarrollará el próximo jueves 4 de septiembre.

El crimen

El asesinato del ingeniero sucedió en la noche del 30 de agosto de 2023 cuando el hombre, quien había sido papá hace tan solo semanas, se encontraba en el interior de la Plaza Sicilia.

Cerca del cruce de las avenidas Del Libertador y Sarmiento, en la zona de los Bosques de Palermo, Suárez lo sorprendió e intentó robarle su celular, aunque la víctima se resistió y el malhechor lo atacó con un cuchillo tipo tramontina.

Luego de la agresión, el homicida se dirigió hacia la avenida Berro y Casares, desde donde emprendió una caminata hacia el interior de la Villa 31 de Retiro.

Mientras que Barbieri, por su parte, cruzó herido la avenida Del Libertador y llegó hasta una heladería donde pidió ayuda antes de desplomarse en el suelo, pero falleció pocas horas después en el Hospital Fernández.

La detención de Suárez se concretó cinco días después en el asentamiento de emergencia por la División Antidrogas Norte de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires.