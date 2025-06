Duro cruce entre Marcela Feudale y Mauricio D'Alessandro por la condena a CFK

Marcela Feudale y Mauricio D'Alessandro protagonizaron un intenso intercambio en vivo, cuando el abogado ofrecía su opinión sobre el reciente fallo de la Corte Suprema que condenó a Cristina Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos.

Durante el programa LAM, Ángel de Brito contactó a D'Alessandro para discutir el tema del momento. Mientras el letrado exponía su postura sobre el juicio, Feudale lo interrumpió para cuestionar lo que consideró una “celebración”. “Para para para, ¿no te parece a vos que un juez vaya a comer a la casa de un ex presidente no es grave cuando tiene una causa de su principal opositor?”, preguntó la panelista.

D'Alessandro respondió: “No me parece grave y no me parece que haya imparcialidad. Te digo esto, Marcela, todos los jueces fueron designados por Alberto Fernández”.

Feudale replicó: “Pero los de la Corte Suprema no”, y añadió: “Los jueces de la Corte Suprema no fueron designados por la Corte Suprema, Rosatti fue nombrado por decreto por Macri”.

El abogado sostuvo: “No importa eso, porque sino caemos en argumentos que son los que rechaza la Corte”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

La panelista insistió: “Yo lo que digo es que me parece bastante turbio la historia de los nombramientos de los jueces de la Corte, es un punto de vista. Me parece que la justicia tiene que ser muy clara”.

A pesar de su intercambio, ambos decidieron cerrar el tema al darse cuenta de que no llegarían a un acuerdo.

/Inicio Código Embebido/

- Marcela Feudale en LAM: “Los peritos que puso Iguacel dijeron que las rutas que hizo Cristina Kirchner fueron TERMINADAS”



+ Mauricio D’Alessandro: “Marcela, TE COMISTE UNA FAKE NEWS. Los peritos los DESTRUYERON” ??



Feudale no para de hacer PAPELONESpic.twitter.com/ozeHns1bwp — Yanina Latorre - Fan (@YaninaLatorreTV) June 11, 2025

/Fin Código Embebido/





/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/