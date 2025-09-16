Ducharse a la mañana o a la noche: ¿qué recomienda la ciencia?

Desde siempre, el debate ha estado sobre la mesa: ¿cuál es el mejor momento para ducharse?

Los defensores de la ducha matutina argumentan que es la inyección de energía perfecta para arrancar el día, mientras que los que prefieren la noche sostienen que no hay mejor manera de relajarse y conciliar el sueño.

Sin embargo, más allá de la preferencia personal, la ciencia tiene una respuesta clara, y la microbióloga de la Universidad de Leicester de Inglaterra, Primrose Freestone, puede explicarte por qué.

Ducharse es fundamental para nuestra higiene, eso está claro. No solo elimina la suciedad, la grasa y el sudor que se acumulan en la piel y el cabello, sino que también combate el mal olor corporal.

Y aquí viene el dato clave: ese olor no lo causa el sudor, sino las bacterias, especialmente los estafilococos, que se alimentan de él.

Al descomponer el sudor, liberan un compuesto con azufre llamado tioalcohol, el responsable de ese aroma acre.

¿A favor de la ducha nocturna?

Durante el día, nuestro cuerpo y cabello se llenan de contaminantes y alérgenos como polvo y polen, además del sudor y la grasa. Si no nos duchamos antes de dormir, todo eso se transfiere a nuestras sábanas.

Una ducha nocturna ayuda a eliminar gran parte de esta carga, reduciendo lo que termina en la cama.

Sin embargo, hay un gran "pero". Incluso si te duchas, seguirás sudando durante la noche. Las bacterias de tu piel se alimentarán de este sudor, y por la mañana, habrás depositado nuevos microorganismos en las sábanas.

Además, las células muertas de tu piel, que son el alimento de los ácaros del polvo, también se desprenderán y acumularán en tu cama. Los excrementos de estos ácaros pueden provocar alergias y agravar el asma.

La defensa de la ducha matutina

Aquí es donde entra en juego la ducha de la mañana. Al ducharte al despertar, eliminás las células muertas, el sudor y las bacterias que se acumularon en tus sábanas durante la noche.

Esto es especialmente importante si no lavas la ropa de cama con regularidad.

Una ducha matutina también te asegura que, al vestirte, tu cuerpo estará más libre de microbios adquiridos durante el sueño.

Y al eliminar el sudor nocturno, empezarás el día con menos alimento para las bacterias generadoras de olores, lo que probablemente te mantendrá oliendo mejor por más tiempo.

El veredicto final de la microbióloga

Si bien ambas opciones tienen sus méritos, el veredicto es a favor de la ducha matutina. Pero, independientemente de tu elección, el factor más importante es la higiene de la ropa de cama.

De nada sirve ducharse si duermes en sábanas que son un caldo de cultivo para microbios.

La regla de oro es lavar sábanas y fundas de almohada al menos una vez a la semana.

Esto elimina el sudor, las bacterias, las células muertas y los aceites que se acumulan, evitando que los hongos y otros microorganismos crezcan y generen mal olor.

Así que, mientras el debate sobre la hora perfecta para ducharse sigue siendo una cuestión de preferencia personal, recordá que la higiene de tu cama es un factor crucial para tu salud y bienestar.