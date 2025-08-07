Dos crímenes en menos de 24 horas sacuden a la ciudad de Río Cuarto

FOTO: Discutió con un vecino, con quien tenía conflictos, y lo mató de un tiro en la cabeza en Córdoba: fue detenido

Un vecino asesinó a otro de un tiro en la cabeza durante una discusión en la provincia de Córdoba y ahora el agresor quedó detenido. Conforme a la información brindada por los investigadores, la víctima y el acusado tenían conflictos desde hace años.

El caso ocurrió sobre la calle Rafael Obligado al 1800, en la ciudad de Río Cuarto, cuando las autoridades fueron alertadas por una discusión entre vecinos que había terminado de manera fatal.

Allí Alejandro Quintero, de 29 años, le disparó en la cabeza a Paulo Javier Castaño, de 32, quien falleció pese a que fue trasladado al hospital, según confirmaron los médicos.

Tras la disputa, la Policía logró la detención de Quintero y en las últimas horas el Ministerio Público Fiscal provincial informó que fue imputado.

La Fiscalía de Fuero Múltiple N°1 de Río Cuarto, a cargo de Pablo Javega, detuvo al joven y lo imputó por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego.

“De acuerdo a la información recabada, ambos mantenían conflictos previos que habrían suscitado el fatal ataque que le causó muerte”, destaca el comunicado del MPF.

En el lugar del hecho se incautó una cuchilla y una carabina calibre 22, ambos elementos de suma importancia para la causa.

Filicidio

En tanto, una mujer de 47 años asesinó a su propio hijo, de 14 años, en calle Aníbal Ponce al 1100, barrio Obrero.

Interviene el fiscal Jávega. La sindicada filicida está presa. Le habría quitado la vida al adolescente a cuchillazos.

Según las primeras versiones, la agresora podría tener problemas de salud mental.

