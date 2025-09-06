Domingo con desvíos: los cortes de tránsito que habrá en Rosario

La ciudad de Rosario registrará este domingo cortes totales y parciales de tránsito en diversas arterias debido a trabajos de mejoramiento vial. Se recomienda a los conductores evitar las zonas afectadas y buscar rutas alternativas.

Los cortes totales se realizarán en:

Wilde de Newbery hacia el sur

Baigorria entre Rondeau y Warnes

Pte. Perón entre Alsina y Avellaneda (mano norte)

Entre Ríos entre Juan Canals y Mr. Ross

Alvear entre 3 de Febrero y San Juan

Uriburu entre San Martín y Laprida (carril norte)

Ayacucho entre Lamadrid y Dr. Riva

Habrá reducción de calzada en:

Sector Entre Ríos, Maipú entre Rioja y Córdoba

Ayolas entre San Martín y Laprida

Santa Fe entre Avellaneda y Rio de Janeiro

Newbery de Av. Real a Wilde

Mendoza entre Bv. Oroño y Ov. Lagos

Santa Fe de Buenos Aires a Laprida (entorno plaza 25 de Mayo)

El transporte público podría verse afectado con desvíos en sus recorridos. Para consultas específicas, se sugiere revisar la web del Ente de la Movilidad de Rosario, usar la aplicación Movi Rosario o contactar a la Línea Gratuita 147.

Marco de las obras

Las intervenciones forman parte de un plan de mantenimiento vial programado para el segundo semestre del año, que incluye trabajos en el área central y arterias principales. Entre las calles intervenidas se encuentran 3 de Febrero, Mitre, San Martín, Sarmiento, San Luis, Pte. Perón, Sarratea, Entre Ríos, Bv. Argentino, Ov. Lagos, Santa Fe, Cafferata, Córdoba, Oroño, Mendoza y la Terminal de Colectivos Mariano Moreno, entre otras.

Paralelamente, se desarrollan obras de pavimentación definitiva en barrios como Empalme Graneros, Uriburu, La Guardia, Las Delicias, Las Flores Este, La Granada, Antártida Argentina, Lomas de Alberdi, Tiro Suizo Norte e Irigoyen, donde se intervendrán 32 cuadras. En total, el plan abarca 283 cuadras de pavimentación en 9 barrios.

También se avanza en la transformación integral de bulevar Seguí entre San Martín y Oroño, con reconstrucción de calzadas de hormigón en 24 cuadras, y en obras en avenidas Rouillón, Newbery y Ayacucho.