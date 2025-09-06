En vivo

Show de Gigantes

Emanuel Anezín

Argentina

En vivo

Show de Gigantes

Emanuel Anezín

Rosario

En vivo

La música de la Heat

Música

En vivo

El Aguante

Conrado Vicens

En vivo

Toco y me voy

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Domingo con desvíos: los cortes de tránsito que habrá en Rosario

Se realizarán interrupciones totales y parciales en múltiples calles del centro y arterias principales. Detalle de las zonas afectadas y alternativas de circulación.     

06/09/2025 | 19:55Redacción Cadena 3 Rosario

FOTO: Municipalidad de Rosario. Desvío de tránsito.

La ciudad de Rosario registrará este domingo cortes totales y parciales de tránsito en diversas arterias debido a trabajos de mejoramiento vial. Se recomienda a los conductores evitar las zonas afectadas y buscar rutas alternativas.

Los cortes totales se realizarán en:

Wilde de Newbery hacia el sur

Baigorria entre Rondeau y Warnes

Pte. Perón entre Alsina y Avellaneda (mano norte)

Entre Ríos entre Juan Canals y Mr. Ross

Alvear entre 3 de Febrero y San Juan

Uriburu entre San Martín y Laprida (carril norte)

Ayacucho entre Lamadrid y Dr. Riva

Habrá reducción de calzada en:

Sector Entre Ríos, Maipú entre Rioja y Córdoba

Ayolas entre San Martín y Laprida

Santa Fe entre Avellaneda y Rio de Janeiro

Newbery de Av. Real a Wilde

Mendoza entre Bv. Oroño y Ov. Lagos

Santa Fe de Buenos Aires a Laprida (entorno plaza 25 de Mayo)

El transporte público podría verse afectado con desvíos en sus recorridos. Para consultas específicas, se sugiere revisar la web del Ente de la Movilidad de Rosario, usar la aplicación Movi Rosario o contactar a la Línea Gratuita 147.

Marco de las obras

Las intervenciones forman parte de un plan de mantenimiento vial programado para el segundo semestre del año, que incluye trabajos en el área central y arterias principales. Entre las calles intervenidas se encuentran 3 de Febrero, Mitre, San Martín, Sarmiento, San Luis, Pte. Perón, Sarratea, Entre Ríos, Bv. Argentino, Ov. Lagos, Santa Fe, Cafferata, Córdoba, Oroño, Mendoza y la Terminal de Colectivos Mariano Moreno, entre otras.

Paralelamente, se desarrollan obras de pavimentación definitiva en barrios como Empalme Graneros, Uriburu, La Guardia, Las Delicias, Las Flores Este, La Granada, Antártida Argentina, Lomas de Alberdi, Tiro Suizo Norte e Irigoyen, donde se intervendrán 32 cuadras. En total, el plan abarca 283 cuadras de pavimentación en 9 barrios.

También se avanza en la transformación integral de bulevar Seguí entre San Martín y Oroño, con reconstrucción de calzadas de hormigón en 24 cuadras, y en obras en avenidas Rouillón, Newbery y Ayacucho.

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho