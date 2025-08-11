Docente de Santa Fe crea álbum de figuritas inspirado en la expedición del CONICET

Johanna Burgos, docente de tercer grado en la Escuela Alfonso Durán de Santa Fe, crea un álbum de figuritas inspirado en la reciente expedición del CONICET en el fondo del mar.

Esta iniciativa surge tras el éxito y la difusión global de los hallazgos de los investigadores, quienes exploraron hasta 4.000 metros de profundidad.

La docente explica: "Dije qué lindo que sería que los chicos pudieran estar al tanto de todo lo que está sucediendo y a su vez trabajar con toda la vida marina".

El álbum incluye el nombre científico de cada ser vivo, una descripción y un dato curioso. Los estudiantes deben recortar las figuritas, leer sus nombres y pegarlas en el lugar correspondiente, favoreciendo el aprendizaje lúdico.

"A ellos les encantó. Les gustó mucho leer los datos curiosos, cada vez que veían algo que les llamaba la atención me lo comentaban a mí o entre ellos", señala Johanna. Los alumnos se muestran motivados y comprometidos, incluso preguntan sobre el streaming de la expedición para verlo en casa.

Esta actividad innovadora ha generado interés en docentes de diversas partes del país, quienes buscan replicar la idea. Johanna ofrece su álbum a otros educadores a través de su cuenta de Instagram: @bajo-mi-bandera. "Agradezco mucho toda la difusión que se hizo con el álbum que fue impensado para mí", concluye la docente, quien continúa inspirando a nuevos estudiantes y colegas.