Doble crimen en La Plata: continúa prófugo el acusado tras tres meses

A más de tres meses del trágico siniestro vial ocurrido en calle 520 entre 161 y 163, en el barrio platense de Melchor Romero, el implicado sigue libre.

El mes pasado se conoció el video que captó el momento exacto del impacto que se cobró la vida de Franco Giampieri y Jeremías “Pupa” Martínez, y dejó gravemente herido a Esteban Acosta, integrante de la banda “Rojo Alvino”.

Las imágenes fueron obtenidas a través de una cámara de vigilancia de la zona y muestran la brutal secuencia en la que una camioneta embiste a las víctimas para luego darse a la fuga.

El conductor abandonó el vehículo a unas cuadras y no prestó ningún tipo de asistencia.

El acusado, identificado como Héctor Gonzalo Emanuel Duarte, continúa prófugo de la Justicia, pese a que la Sala Tercera de la Cámara de Apelaciones y Garantías de La Plata rechazó su pedido de eximición de prisión.

Según confirmó el fiscal Fernando Padován, Duarte sigue en estado de rebeldía y se dictó su captura nacional e internacional, con intervención de Interpol y la Dirección Nacional de Migraciones, pero hasta ahora la policía no logró su captura.

“Aunque se presentó a través de un abogado particular, la Justicia entendió que eso no representó una verdadera voluntad de someterse al proceso penal”, explicó el fiscal.

Familiares de las víctimas aún reclaman por justicia, informaron fuentes del caso a la agencia Noticias Argentinas.

El hecho

El accidente ocurrió el pasado 19 de mayo, cuando los tres jóvenes músicos regresaban a pie de un ensayo. En ese momento, una camioneta los atropelló violentamente. Franco y Jeremías murieron en el acto, mientras que Esteban sobrevivió, pero atraviesa una compleja y prolongada recuperación física y emocional.

La causa fue caratulada como “Doble homicidio culposo con abandono de persona” y se encuentra en manos de la Fiscalía N°12 de La Plata.