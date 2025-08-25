Disturbios en Avellaneda: la alarmante falta de seguridad en el fútbol argentino

FOTO: Violencia en Independiente - Universidad de Chile: críticas al operativo de seguridad

El Estadio Independiente de Avellaneda fue escenario de disturbios extremos durante la Copa Sudamericana, dejando un saldo importante de heridos y un clima de violencia sin precedentes. La situación, calificada como 'brutal' por analistas, provoca que la CONMEBOL abra un expediente para investigar los hechos y establecer responsabilidades.

Néstor Grindetti, presidente de Independiente, culpó a los hinchas chilenos, afirmando que 'ustedes la empezaron, ustedes nos rompieron los inodoros'.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Por su parte, medios chilenos como El Mercurio apuntan a la barra de Universidad de Chile como responsable de provocar los incidentes, describiendo como 'los de abajo' al grupo que generó el ataque.

Eduardo Rojas Herrera, periodista chileno, expresó que la violencia no puede ser justificada y subrayó la 'mala organización' y 'desorganización' de quienes planificaron el partido, incluyendo a la CONMEBOL. 'Eran familias las que quedaron atrapadas en medio de todo este desastre', comentó Rojas a Cadena 3.

Los reportes indican que un grupo de hinchas chilenos lanzó proyectiles, lo cual fue corroborado por el informe del árbitro del partido. En medio de la confusión, se generaron múltiples versiones sobre los desencadenantes de la violencia, incluyendo el robo de una bandera.

La ausencia de un protocolo de seguridad adecuado y la falta de presencia policial en las tribunas contribuyeron a la escalada de violencia, una decisión increíblemente arriesgada.

El impacto de estos hechos es considerable, ya que se identificaron a 25 hinchas violentos que enfrentan sanciones, mientras que uno de los heridos permanece en estado crítico en Buenos Aires.

La preocupación por la seguridad en los eventos deportivos crece a medida que las autoridades se enfrentan a las implicancias de estos episodios violentos.

Finalmente, se lanza un interrogante sobre la aversión a la presencia policial en el fútbol argentino y los riesgos asociados en la gestión de la seguridad dentro de los estadios.