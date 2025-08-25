En vivo

Deportes

Comunicado de Independiente: aseguró tener a 25 barras identificados

A la espera de la decisión de Conmebol, el "Rojo" anunció avances en la investigación interna tras los incidentes en Avellaneda durante el partido con la U. de Chile.

25/08/2025 | 06:20Redacción Cadena 3

FOTO: U de Chile (NA/Redes Sociales)

El Club Independiente informó este domingo que logró identificar a 25 barrabravas presuntamente involucrados en los graves incidentes ocurridos durante el partido contra Universidad de Chile por la Copa Sudamericana.

Mediante un comunicado, el club de Avellaneda indicó que "ya fueron identificados 25 de los delincuentes que participaron de los hechos de violencia", y que "las fuerzas de seguridad avanzan en los operativos para detener a los responsables".

Desde el "Rojo" prometieron una colaboración total con la justicia. "Desde Independiente vamos a colaborar en todo lo necesario para que cada uno de ellos reciba la sanción que corresponde", manifestaron, buscando deslindar responsabilidad en el caos generado por los visitantes y garantizar que los responsables sean sancionados.

Además, el club anunció que los barras identificados “serán expulsados como socios de manera inmediata y solicitaremos la aplicación del derecho de admisión de por vida”.

Lectura rápida

¿Qué informó Independiente?
El club identificó a 25 barrabravas involucrados en incidentes violentos.

¿Cuándo ocurrieron los incidentes?
Los hechos se desarrollaron durante el partido contra Universidad de Chile.

¿Qué acción tomarán contra los barrabravas?
Serán expulsados como socios y se solicitará el derecho de admisión de por vida.

¿Cómo colaborará Independiente con la justicia?
El club brindará toda la información necesaria para que los responsables sean sancionados.

¿Qué destacó el club en su comunicado?
Resaltaron que avanzan en la identificación de los involucrados y que apoyarán a las fuerzas de seguridad.

[Fuente: Noticias Argentinas]

