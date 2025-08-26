FOTO: Dictaron prisión preventiva para dos hombres acusados de matar a un niño de 13 años en Rosario

El juez Fernando Sosa ordenó prisión preventiva por el plazo de ley para Alexis Gauna, de 31 años, y Sebastián Masciarelli, de 52, imputados por el crimen de Juan Cruz Osuna, el niño de 13 años asesinado en una balacera ocurrida el pasado 6 de julio en la zona sudoeste de Rosario.

La fiscal Marisol Fabbro atribuyó a ambos la coautoría de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y por el concurso premeditado de dos o más personas, tanto en grado consumado como tentado. Además, a Gauna se le sumó la acusación por portación de arma de fuego.

Según la información que aportó Rosario3, la investigación determinó que en la madrugada del 6 de julio, un tirador abrió fuego desde el exterior de una vivienda ubicada en Camino de los Quinteros al 2800, donde Juan Cruz jugaba con su primo Thiago, de 8 años.

Los siete disparos atravesaron una cortina transparente y dieron de lleno en los niños, allí Juan Cruz murió minutos después en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) y su primo resultó herido, aunque más tarde fue dado de alta tras recibir atención en los hospitales Vilela y Provincial.

Según la hipótesis fiscal, Gauna fue quien ejecutó los disparos y Masciarelli, el taxista, lo trasladó en su vehículo. El seguimiento del GPS del coche se convirtió en una prueba clave para ubicar a ambos en la escena del crimen.

El análisis de la fiscalía sostiene que el tirador apuntó directamente a las víctimas, ya que la ventana de la vivienda no tenía persiana y la visibilidad era clara.

Luego del hecho, la familia de Juan Cruz aseguró que no tenía conflictos previos con nadie, por lo que el móvil del ataque continúa sin esclarecerse.

Ambos imputados habían sido detenidos hace 26 días y ahora seguirán presos mientras avanza la causa por homicidio agravado.