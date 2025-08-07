Día Mundial de los Faros: un homenaje a la guía en mares y tormentas

FOTO: Día Mundial de los Faros: un homenaje a su guía en mares y tormentas

El Día Mundial de los Faros se conmemora este jueves con la finalidad de reconocer y divulgar su importancia en la señalización marítima y se trata de un homenaje a las edificaciones situadas en paisajes espectaculares frente a grandes océanos que sirven de guía a las embarcaciones en las noches y en los días de tormenta.

Los faros son grandes construcciones en forma de torre, poseen un sistema de iluminación conformado por un foco luminoso y un mecanismo de giro, útiles en la navegación nocturna y, generalmente se ubican en las entradas de los puertos, islotes y costas rodeadas de arrecifes.

Este día mundial surgió inicialmente en Estados Unidos para conmemorar la firma de la Ley para el Establecimiento y el Apoyo de Faros, Balizas, Boyas y Muelles Públicos aprobada por el Congreso de los Estados Unidos, en 1789, mientras que luego varios países se adhirieron a esta celebración, denominándola "Día Mundial del Faro" o Lighthouse Day.

Actualmente, el Sistema de Hidrografía Naval de la Armada Argentina registra un total de 62 faros operativos distribuidos a lo largo del extenso litoral atlántico. Catorce de ellos fueron declarados Monumento Histórico Nacional, lo que da cuenta de su valor simbólico y arquitectónico y uno de los más reconocidos es el Faro Recalada a Bahía Blanca, en el sur de la provincia de Buenos Aires, inaugurado en 1906 y aún en funcionamiento.

Durante el siglo XX, con el auge del comercio marítimo y la navegación costera, se construyeron nuevos faros en puntos clave del territorio, como el Faro de San Jorge en Península Valdés y el Faro de Cabo Vírgenes, en Santa Cruz, una de las señales más australes del país, mientras que otros de los faros emblemáticos son el Faro de Punta Mogotes en Mar del Plata y el del Fin del Mundo en el sur argentino.

El faro del Palacio Barolo, único Buenos Aires

En el caso del Palacio Barolo, único faro urbano de Buenos Aires, se trata de una construcción innovadora que incorpora un faro giratorio en su punto más alto -100 metros- que además representa una revolución arquitectónica.

Su diseño se basa en la estructura literaria de la Divina Comedia, organizada en tres segmentos: Infierno, Purgatorio y Paraíso. El Faro es una representación del Paraíso, simboliza la ascensión espiritual y la búsqueda de la luz divina, elementos centrales en la obra de Dante. La luminaria se encuentra dentro de una estructura de hierro y vidrio en el punto más alto del edificio, mientras que su diseño incluye detalles como la alineación con la Cruz del Sur en el eje del edificio.

El Barolo, hoy constituido como Monumento Histórico Nacional, adquirió relevancia comunicacional al utilizar su faro para transmitir señales de eventos relevantes. En 1923, emitió destellos para informar el resultado de la pelea de boxeo entre Luis Ángel Firpo y Jack Dempsey y en 1945, se utilizó para anunciar el fin de la Segunda Guerra Mundial, mientras que, a partir de 2010, su luminaria fue designada como Faro del Bicentenario Argentino.