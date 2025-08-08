FOTO: Detuvieron al adolescente acusado de asesinar a su novia en Ciudad Evita

El adolescente Aien Matías Juárez, acusado de asesinar a su novia de 19 años en Ciudad Evita y con quien tenía un bebé de seis meses, fue detenido tras intentar escapar por los techos durante el operativo, confirmaron fuentes policiales a la agencia Noticias Argentinas.

El joven, de 16 años, fue capturado tras cuatro allanamientos realizados en el Barrio de Villegas y quedó a disposición de la Justicia por el delito de homicidio agravado por el vínculo.

De acuerdo al parte policial, los efectivos, cuando ingresaron a uno de los domicilios allanados, el adolescente comenzó a saltar por los techos de las casas linderas dándose a la fuga. Aun así, tras un amplio operativo cerrojo se logró su captura en la calle 800 y avenida Central.

El femicidio de Priscila Tatiana Maidana sucedió el 5 de agosto cuando fue trasladada al hospital Paroissien con un disparo en el rostro, en la zona del pómulo. Pese a los intentos de los médicos, se informó que falleció.

Cuando los efectivos arribaron a la vivienda del acusado, constataron que se había dado a la fuga, motivo por el cual se determinó que se encontraba en calidad de prófugo.

Se supo que la joven mamá sufría constante episodios de violencia por parte de Juárez, pero que en ninguno de los hechos denunció "por temor".