Sociedad

Detuvieron a un joven con pedido de captura por un homicidio en Rosario

El joven de 21 años fue detenido mientras circulaba en una moto robada y portando un arma de fuego. Estaba siendo buscado por su presunta participación en el homicidio de un joven de 22 años ocurrido el pasado 5 de agosto.

30/08/2025 | 11:50Redacción Cadena 3 Rosario

FOTO: La moto, una Yamaha XTZ, había sido denunciada por robo horas antes de la detención.

La Policía detuvo anoche a Alexis Leonel O., de 21 años, quien tenía un pedido de captura por su presunta participación en un homicidio ocurrido el 5 de agosto. La aprehensión se produjo en la zona sudoeste de Rosario, en la intersección de Aborígenes Argentinos y las vías férreas, mientras el joven circulaba en una moto que habría robado horas antes y portaba un arma de fuego.

Fuentes policiales informaron que los móviles del Comando Radioeléctrico realizaban tareas de patrullaje preventivo cuando identificaron al sospechoso. Tras negarse a detenerse, Alexis O. fue seguido hasta un domicilio cercano luego de derrapar con la moto en Rouillón y las vías. Allí, los efectivos le secuestraron un arma de fuego calibre 9 mm con municiones.

La motocicleta, una Yamaha XTZ, había sido denunciada por robo horas antes en Provincias Unidas y Rivero. Según la víctima, dos hombres armados lo abordaron para sustraerle el vehículo.

Alexis O. estaba siendo investigado por el homicidio de Elías Agustín Díaz, de 22 años, ocurrido en Seguí al 5900. Tras la detención, la fiscal Georgina Pairola, de la Unidad de Homicidios Dolosos del Ministerio Público de la Acusación (MPA), ordenó su inmediata aprehensión. En los próximos días será llevado a audiencia imputativa en el marco de la causa.

Lectura rápida

¿Quién fue detenido por la Policía?
Alexis Leonel O., de 21 años, fue detenido por su presunta participación en un homicidio.

¿Cuándo ocurrió el homicidio?
El homicidio ocurrió el 5 de agosto.

¿Dónde fue la detención?
La detención se produjo en la zona sudoeste de Rosario.

¿Cómo fue la detención?
Alexis O. fue seguido por la Policía tras negarse a detenerse y derrapar con la moto.

¿Por qué fue detenido?
Fue detenido por su participación en un homicidio y por llevar un arma de fuego y una moto robada.

