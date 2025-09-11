FOTO: Detuvieron a un italiano que había amenazado a la embajada de Israel

Un ciudadano de nacionalidad italiana fue detenido en las últimas horas en la localidad bonaerense de Ramos Mejía, en el oeste del conurbano, acusado de haber proferido amenazas contra la sede diplomática de Israel en la Ciudad de Buenos Aires.

A través de una llamada telefónica, el sujeto expresó "Son todos unos genocidas...", en forma agresiva, y en alusión al conflicto que se desarrolla actualmente en Oriente Medio, entre las fuerzas israelíes y palestinas.

A partir de la denuncia correspondiente, la Policía Federal inició un operativo y las tareas de investigación permitieron establecer que el responsable residía en una vivienda de la calle Ecuador, en Ramos Mejía, partido de La Matanza.

Durante el operativo, los efectivos detuvieron al sospechoso, de 42 años, y secuestraron un teléfono celular, una computadora, una notebook, un pendrive, tres libros y diversa bibliografía y folletos vinculados a propaganda anarquista, además de otros elementos de interés para la causa.

Quedó a cargo de la causa, caratulada como "amenazas" el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°4, a cargo del Dr. Ariel Oscar Lijo, con intervención de la Secretaría 8 de Martín Fernando Canero.