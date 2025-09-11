En vivo

La Cadena del Gol

Claudio Giglioni

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Belgrano vs. San Martín (SJ)

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Claudio Giglioni

Rosario

En vivo

Una noche más

Música

En vivo

Modo Cuarteto

Agostina y Conrado

En vivo

Música ligera

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Sociedad

Detuvieron a un italiano que había amenazado a la embajada de Israel

El sujeto, de 42 años, llamó a la sede diplomática desde su domicilio en Ramos Mejía: “Son todos unos genocidas...”, afirmó.

11/09/2025 | 18:50Redacción Cadena 3

FOTO: Detuvieron a un italiano que había amenazado a la embajada de Israel

Un ciudadano de nacionalidad italiana fue detenido en las últimas horas en la localidad bonaerense de Ramos Mejía, en el oeste del conurbano, acusado de haber proferido amenazas contra la sede diplomática de Israel en la Ciudad de Buenos Aires.

A través de una llamada telefónica, el sujeto expresó "Son todos unos genocidas...", en forma agresiva, y en alusión al conflicto que se desarrolla actualmente en Oriente Medio, entre las fuerzas israelíes y palestinas.

A partir de la denuncia correspondiente, la Policía Federal inició un operativo y las tareas de investigación permitieron establecer que el responsable residía en una vivienda de la calle Ecuador, en Ramos Mejía, partido de La Matanza.

Durante el operativo, los efectivos detuvieron al sospechoso, de 42 años, y secuestraron un teléfono celular, una computadora, una notebook, un pendrive, tres libros y diversa bibliografía y folletos vinculados a propaganda anarquista, además de otros elementos de interés para la causa.

Quedó a cargo de la causa, caratulada como "amenazas" el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°4, a cargo del Dr. Ariel Oscar Lijo, con intervención de la Secretaría 8 de  Martín Fernando Canero.

Lectura rápida

¿Quién fue detenido? Un ciudadano de nacionalidad italiana fue detenido en Ramos Mejía.

¿Por qué fue detenido? Por proferir amenazas contra la embajada de Israel.

¿Qué expresó en la llamada? "Son todos unos genocidas..."

¿Dónde reside el detenido? En una vivienda de la calle Ecuador, en Ramos Mejía.

¿Qué se secuestró durante la detención? Un teléfono celular, una computadora, libros de propaganda anarquista y otros elementos.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Sociedad

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho