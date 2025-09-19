Detuvieron a Duarte, prófugo por el doble crimen vial en Melchor Romero

Un cuarto prófugo por el doble crimen vial en la localidad bonaerense de Melchor Romero fue detenido en la ciudad de La Plata.

Según supo la agencia Noticias Argentinas, efectivos de la DDI La Plata capturaron a Héctor Gonzalo Emanuel Duarte en 18 entre 33 y 34 cuando intentaba subirse a un vehículo BMV.

El auto no tenía pedido de secuestro ni adulteraciones, aunque presentaba una patente radicada en Córdoba, al tiempo que Duarte quedó alojado en la sede de la DDI de calle 61 entre 12 y 13, donde pasará la noche.

La noticia se conoció mientras familiares y amigos de las víctimas realizaban una marcha frente a la Fiscalía N°12 de La Plata, a cargo de Fernando Padován, para reclamar avances en la causa.

El fiscal confirmó a este medio la detención y adelantó que Duarte será indagado este sábado, además de que solicitará su prisión preventiva, dado que el acusado se mantuvo en estado de rebeldía durante meses sin someterse al proceso judicial.

El hecho ocurrió el 19 de mayo pasado en 520 entre 161 y 163, en Melchor Romero, donde una camioneta embistió violentamente a los jóvenes músicos Franco Giampieri y Jeremías “Pupa” Martínez, quienes murieron en el acto, y a Esteban Acosta, integrante de la banda Rojo Alvino, quien sobrevivió pero aún enfrenta una difícil recuperación física y emocional.

De acuerdo a la investigación, Duarte abandonó el vehículo a pocas cuadras del lugar sin brindar asistencia y la causa fue caratulada como “Doble homicidio culposo con abandono de persona”, pero ahora las imputaciones se agravaron: fuentes judiciales confirmaron que Duarte quedó acusado por “Doble homicidio culposo agravado por conducción automotor y por fuga sin asistencia en concurso con lesiones agravadas”, un delito cuya pena no es excarcelable.

En tanto, se identificó a Federico Nahuel Pérez como la otra persona que viajaba en la camioneta junto a Duarte al momento del hecho. Aunque no pesa sobre él una orden de detención, quedó imputado por encubrimiento agravado, en una causa penal paralela.