FOTO: Detuvieron a cuatro adolescentes, todos con antecedentes, por robar pertenencias de una camioneta en Recoleta

Cuatro adolescentes, de entre 15 y 17 años y con antecedentes penales, fueron detenidos por robar objetos de valor de una camioneta estacionada en el barrio porteño de Recoleta.

Fuentes policiales informaron a la agencia Noticias Argentinas que un vecino alertó al 911 por un grupo de presuntos ladrones que intentó violentar una Toyota Hilux en Rodríguez Peña y Arenales.

En este contexto, oficiales de la División Investigaciones Comunal 2 efectuaron un seguimiento en la zona e interceptaron a los sospechosos en Arenales y Junín.

Las autoridades procedieron a requisarlos entre sus prendas y encontraron cuatro celulares y tres destornilladores, los cuales habrían sido utilizados para cometer el ilícito.

Los menores, uno de 15 años, dos de 16 y un cuarto de 17, quedaron a disposición del Juzgado Menores número 6 y fueron derivados al Instituto Inchausti.

A su vez, se corroboró que todos ellos poseen antecedentes por robo y robo automotor.