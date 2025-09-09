En vivo

Ecuador vs. Argentina

Argentina

Ecuador vs. Argentina

Rosario

Melina Uliarte

Pato Bon

Sociedad

Detuvieron a cuatro adolescentes, todos con antecedentes, por robar pertenencias de una camioneta en Recoleta

La Policía de la Ciudad secuestró cuatro celulares y tres destornilladores.

09/09/2025 | 20:39Redacción Cadena 3

FOTO: Detuvieron a cuatro adolescentes, todos con antecedentes, por robar pertenencias de una camioneta en Recoleta

Cuatro adolescentes, de entre 15 y 17 años y con antecedentes penales, fueron detenidos por robar objetos de valor de una camioneta estacionada en el barrio porteño de Recoleta.

Fuentes policiales informaron a la agencia Noticias Argentinas que un vecino alertó al 911 por un grupo de presuntos ladrones que intentó violentar una Toyota Hilux en Rodríguez Peña y Arenales.

En este contexto, oficiales de la División Investigaciones Comunal 2 efectuaron un seguimiento en la zona e interceptaron a los sospechosos en Arenales y Junín.

Las autoridades procedieron a requisarlos entre sus prendas y encontraron cuatro celulares y tres destornilladores, los cuales habrían sido utilizados para cometer el ilícito.

Los menores, uno de 15 años, dos de 16 y un cuarto de 17, quedaron a disposición del Juzgado Menores número 6 y fueron derivados al Instituto Inchausti.

A su vez, se corroboró que todos ellos poseen antecedentes por robo y robo automotor.

Lectura rápida

¿Quiénes fueron detenidos? Cuatro adolescentes de entre 15 y 17 años.

¿Por qué fueron arrestados? Por robar objetos de valor de una camioneta en Recoleta.

¿Qué encontraron las autoridades? Cuatro celulares y tres destornilladores.

¿Dónde ocurrió el hecho? En la calle Rodríguez Peña y Arenales, barrio de Recoleta.

¿Qué antecedentes tienen los adolescentes? Todos poseen antecedentes por robo y robo automotor.

[Fuente: Noticias Argentinas]

